Son muchas las amenazas que se ciernen sobre la tranquilidad y la higiene dentro de la industria alimentaria. Es habitual la proliferación de virus, bacterias, hongos o cualquier elemento que puede alterar el día a día de una empresa. Ser efectivos frente a estos microorganismos es fundamental para dar garantías a los clientes y, para ello, los productos de higiene deben cumplir una serie de requisitos que le hacen ser aptos o no.

Desde el Grupo Dihex, especialistas en procesos de higiene y desinfección en la industria alimentaria, ponen como ejemplo los desinfectantes y señalan que deben estar dentro de la normativa de la Unión Europea con una serie de referencias y calificaciones como productos bactericidas, viricidas y fungicidas. También deben formar parte del ‘Registro HA’, un requisito indispensable que debe aparecer en la etiqueta del producto o en su ficha técnica.

La pregunta que siempre surge a debate es si, después de estas especificaciones, cómo se sabe si un producto es eficaz o no. “Existen muchos factores que influyen en la eficacia de un producto, pero una de las principales causas de que no se obtengan los resultados esperados es no adecuar el Ph del producto al residuo que se desea eliminar”, explican desde el Grupo Dihex.

El Ph es una medida que juega un papel fundamental en la seguridad y la calidad dentro de la industria alimentaria. Ayuda a tener controlados los microorganismos y a no dañar ni superficies ni maquinarias. “A través del ph podemos indicar la alcalinidad o la acidez de una sustancia gracias a una escala que va del 0 al 14, siendo 7 el neutro, por debajo de 7 ácido, y por encima de 7 alcalino. De esa manera, dependiendo del tipo de residuo con el que vayamos a actuar, debemos utilizar un producto u otro”, añaden en Dihex.

Los productos ácidos (con un ph de menos de 7) están indicados para aquellos residuos orgánicos, incrustaciones calcáreas o todo tipo de oxidaciones.

Los productos con ph neutro (de 7) son los idóneos para limpiar una superficie de manera manual, sin cambiar los valores de ph.

Y los productos alcalinos (con un ph superior a 7) son los recomendados para eliminar un residuo graso.

Por tanto, dentro de la limpieza y desinfección de superficies y residuos, siempre hay que elegir el producto en función del tipo de suciedad o residuo, verificar cómo es la superficie o la maquinaria donde se aplicará y conocer el ph exacto.

“Elegir bien los productos es lo que termina decantando un buen proceso de limpieza y desinfección. Y eso, en industria alimentaria, no es básico, sino fundamental”, apuntan en Dihex.