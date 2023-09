Aire nuevo y juvenil para San Roque

Justo se cumple un mes de la toma de posesión de José Ignacio Pérez García como nuevo párroco de la iglesia de San Roque, relevando a Simón Casimiro que se jubiló por edad. De 46 años, con 22 ejerciendo como sacerdote, Nacho (como quieren que le llamen) aterriza en Almendralejo tras haber pasado por Puebla del Maestre, Santa María de las Navas, Olivenza, Alange o La Zarza, entre otros. Se considera “un cura de pueblo”, entiendo esta expresión como un cura al que le encanta crear comunidad y que entre todos se consigan los objetivos.

Nacho es un sacerdote ajustado a los tiempos modernos. Un tipo afable que elimina la tensión de una celebración y la combina con un diálogo cercano entre los fieles. «Estamos en un momento histórico de cambio de época hacia elementos más innovadores. Como dice el Papa Francisco, se nos pide otra mirada. Creo que la iglesia va por buen camino. Hemos de construir una iglesia sinodal en la que todos debemos decidir» ha dicho en una entrevista concedida al programa Verde Esperanza que dirige Alonso Mariñas.

Lo primero que ha hecho nada más llegar a Almendralejo ha sido reunirse con los diferentes grupos de la parroquia de San Roque. «Me he encontrado gente con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Ahora, estamos en un proceso de escuchar. Pero hay gente con ganas de construir. Y eso es lo más importante. El trabajo no me asusta porque sé que hay gente para ello».

Es evidente que la iglesia tiene un firme objetivo de captar cada día a más jóvenes que se sienten alejados del cristianismo. «Estamos en un momento en el que tenemos que dejar de esperar para salir al encuentro. Tenemos que hacer cosas nuevas para llegar a sus vidas, a sus preocupaciones, a su día a día. Y cuando lo consigamos, darles protagonismo. Tengo ganas de crear una iglesia más participativa».

Nacho ha innovado por completo. Ha creado perfiles sociales de la parroquia de San Roque, donde muestra gran actividad. Se le puede ver desde despidiendo a la gente en la puerta de la iglesia a golpe de charleta hasta hacerse un selfie con una pareja de novios a los que acaba de oficiar el matrimonio.

«Es que debe ser así. Me gusta estar en contacto con la gente y tiene que haber esa cercanía. En misa, por ejemplo, quizá hemos estado mucho tiempo demasiado encorseatods. Es importante que uno se sienta relajado y que la celebración sirva para sentirse bien, natural, espontáneo», reflexiona.

También avanza que se llevará muy bien con las cofradías. «Y con toda la gente. Un cura debe estar al servicio de la gente que está en su parroquia. De una cofradía, de la gente de Cáritas, de los grupos de limpieza. De todos. Además, creo firmemente que las cofradías acercan a mucha gente que, de otra manera, sería más complejo».

El nuevo párroco de San Roque también se ha referido a la actual crisis de las iglesias occidentales que están teniendo problemas para encontrar nuevos sacerdotes. «Más que un problema, a mí me gusta verlo como un reto o una oportunidad. Hacer la iglesia más participativa significa que no sea una cosa del cura, sino algo de todos. Hay que aportar capacidades, tiempo, visiones y trabajo por parte de todos para que la comunidad pueda avanzar. También es una oportunidad para que los laicos en las parroquias puedan dar un paso delante de protagonismo».

Nacho también habló de cómo le vino la llamada de Dios. «Nos dijeron en el seminario que cómo podíamos servir más y mejor. Y yo decidí ser cura».

El nuevo párroco de San Roque, que es natural de Villar del Rey, reconoce que tenía algo de conocimiento sobre Almendralejo, pero nada sobre la parroquia de San Roque. «Si Dios ha querido que esté aquí, será por algo y para bien. Me he encontrado una parroquia con muchas posibilidades. Gente joven con ganas de aportar. Quiero crear un clima donde toda la gente esté cómoda».