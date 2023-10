Hay un tópico muy recurrente en España que dice que “trabajas más que un autónomo”. Quienes más lo entienden son, precisamente, los autónomos. Y no por estar descontentos específicamente con su situación laboral, sino por el alto grado de dependencia al trabajo que sienten que tienen. Esto se debe, en gran medida, a que la legislación les deja muy desamparados ante cualquier imprevisto. Y uno de ellos, el que nadie desea, es una baja laboral obligada.

Se dice que los autónomos nunca se ponen malos. Si se dan de baja, tienen una pérdida notable de sus ingresos. Su presencia en la actividad se hace indispensable. No trabajan, no generan y no ingresan. Y, además, los gastos de hipotecas, familiares, cuotas de seguridad social, teléfono, alquileres… no cesan.

Ricardo Cagigas, miembro de BNI Desafío Almendralejo, experto en seguros y representante de S4 Correduría de Seguros, ha explicado ante sus compañeros que existe lo que se llama ‘el seguro del autónomo’. “El autónomo, de por sí, tiene derecho a una prestación de la seguridad social, pero la cantidad a recibir depende de su base de cotización. Suele ser insuficiente a la cantidad que necesita para afrontar gastos. Por eso nace este seguro, para que cada autónomo valore lo que necesitaría al día de dinero que cubriría este seguro ante una baja laboral”.

La realidad en ejemplos prácticos es taxativa. Un autónomo medio, con sueldo base de 1.500 euros, aproximadamente, tendrá derecho a percibir una ayuda mensual estando de baja de unos 570 euros, aproximadamente. Pero durante los dos primeros meses, debe seguir pagando la cuota de 299 euros de Seguridad Social (en el caso de este ejemplo), por lo que apenas le quedarían unos 270 euros mensuales. “Y con eso no va a cubrir los gastos que siguen contabilizando cada mes”.

La cantidad a percibir por día para cada autónomo será la que el propio autónomo pueda negociar en este seguro, siempre en función de sus necesidades. Evidentemente, la cuota del seguro será mayor si decide asignarse una cantidad de subsidio diario más alta. Pero, por poner otro ejemplo explica Cagigas, solo pagando unos 20 euros al mes por este seguro, se puede triplicar lo que un autónomo cobraría de subsidio ante una baja laboral al día.

Hay muchas variedades, incluso un seguro élite profesional que ofrece cobertura total ante enfermedades y accidentes, en cualquier parte del mundo, los 365 días y que puede llegar a tener un pago diario por baja de 400 euros de máximo.

“Como suele ocurrir en muchos casos, son seguros en los que muchas veces nadie se detiene porque se alejan de los habituales del coche o la vivienda, pero son altamente efectivos para aquellos autónomos con actividades que conlleven algunos riesgos”, sentencia Cagigas.