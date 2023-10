Francisco Javier Martín, secretario del Ayuntamiento de Almendralejo: «Este puesto precisa de asumir riesgos, que no peligros»

Trece nuevos funcionarios han tomado posesión en el Ayuntamiento de Almendralejo de forma reciente para ir cubriendo el organigrama de la administración municipal. Entre ellos, destaca la llegada de Francisco Javier Martín del Corral como nuevo secretario general del ayuntamiento, uno de los cargos más importantes y que, durante mucho tiempo, ocupó Jesús Hernández ya jubilado.

Nacido en Las Palmas de Gran Canarias, pero criado en Málaga, de 55 años, Francisco cuenta con amplia experiencia en este cargo tras haberlo desempeñado durante los últimos 20 años en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Decidió presentarse en Madrid a un examen de promoción interna para ser secretario de primera y poder ejercer la misma función en localidades de más 20.000 habitantes y, finalmente, ha conseguido plaza en Almendralejo.

Lleva pocos días en su cargo, pero asegura que ya le ha dado tiempo de percibir el volumen de trabajo que tiene este consistorio. En palabras a el Periódico Extremadura, Francisco comenta que «mi objetivo es intentar agilizar los procedimientos administrativos, ya que tengo noticias de que existen algunos departamentos y asuntos atascados. Espero que sea, simplemente, por ciertos miedos que tienen los funcionarios de asumir responsabilidades, aunque este no será mi caso».

"Este cargo implica ser valiente"

El nuevo secretario general ha comentado que este cargo implica ser valiente. «Aquí no hay soluciones mágicas, pero la receta es la valentía, y eso me sobra. Espero no cometer ningún desliz, pero con formación y experiencia es más difícil que ocurra. Un puesto como este requiere de valentía para confiar en quien pone los papeles por delante, prescindir de trámites innecesarios y, sobre todo, aglutinar a los departamentos del consistorio para convencerles de que las cosas hay que hacerlas en común. Siempre tiene que haber alguien que tome las riendas y convenza al personal para que se hagan las cosas correctas».

También argumenta que «en la ley, no existe en la manga ancha. Hay que tener conocimientos y formación que te permitan asumir riesgos, pero nunca peligros. No te puedes poner el escudo, encerrarte en algo, ponerte la coraza y que los procedimientos se paralicen en el tiempo».

Dentro de los nuevos funcionarios que han accedido a su cargo en el Ayuntamiento de Almendralejo se encuentran varios profesionales que harán de oficiales del servicio de Obras y Urbanismo, nuevos trabajadores administrativos y un trabajador social.