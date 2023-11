Medio centenar de personas se rehabilitan de los juegos de azar

En torno a medio centenar de personas en Almendralejo se encuentran en proceso de rehabilitación para salir de su adicción a los juegos de azar. Son datos que maneja la Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Aexjer), que el próximo viernes ha organizado unas jornadas de motivación para abandonar el juego y apostar por un cambio de vida. Las ponencias tendrán lugar en el Palacio del Vino y la Aceituna, a partir de las 19.00 horas.

«Normalmente, el 80 por ciento de las personas que llegan a la asociación están muy picados y con deudas encima. Son personas que han pedido dinero a los demás, mini créditos, que están muy hipotecadas y, por lo general, han tenido ya problemas con sus familiares». Esta reflexión de realidad la hace Antonio Regalado, presidente de esta asociación que tiene su sede en la calle San Roque. En realidad, atienden a más de un centenar de personas, «ya que nosotros hacemos terapias tanto para los jugadores que se rehabilitan como para sus familiares. Y son terapias muy similares», añade.

La cifra de enfermos atendidos se ha reducido ligeramente y es menor a los meses posteriores a la pandemia. Sin embargo, la preocupación se centra ahora en las apuestas deportivas, principal foco de adicción entre los jugadores de azar. «Ahora mismo, las apuestas deportivas es la moda número uno de estas adicciones. También lo son la ruleta y el póker, pero las apuestas están muy por encima». El problema se acrecienta con el juego online y las ventajas de hacer apuestas deportivas a través de un teléfono móvil.

En cuanto al perfil habitual de estas personas que caen en la adicción al juego, es habitual jóvenes de entre 20 y 22 años, aunque los hay de todas las edades.

«El hándicap de esta adicción es que nunca te terminas de rehabilitar del todo. Siempre estás ahí». Lo dice el propio presidente, Antonio, que lleva 12 años rehabilitado «y, en ocasiones, mi mujer todavía no se fía. Llega un momento en el que piensas que estás muy bien, pero igual no te has ido rehabilitando de forma total. Y cuando vuelves, lo haces en peores condiciones que cuando llegas».

La asociación cuenta a día de hoy con tres psicólogos, una trabajadora social y 10 voluntarios muy activos. Hacen las terapias los viernes por la tarde.

En la actualidad hay hasta cuatro casas de apuestas en Almendralejo. Tres de ellas están en el entorno de la avenida de la Paz y otra en López de Ayala. Hubo otras dos más que cerraron.