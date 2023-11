La sesión plenaria del mes de octubre celebrada en el consistorio ha aprobado la actualización de la tasa del recibo de la basura que finalmente subirá un 10%. La propuesta para ordenar el precio del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos fue realizada por el actual equipo de gobierno con la necesidad de sufragar los costes de este servicio que habían aumentado mucho en los últimos años, llevando 13 años Almendralejo sin actualizar esta tarifa.

Con esta subida, un recibo trimestral de 18,88 euros por vivienda, tendrá un aumento de 1,80 euros, aproximadamente por cada trimestre. Esos casi dos euros que pueden ser accesibles para el bolsillo del ciudadano otorgará un ingreso extraordinario a las arcas municipales de 166.000 euros al año, lo que hará más «sostenible».

Vox fue el único grupo en votar en contra de esta subida al señalar que tiene un afán recaudatorio. Eloísa Gracia, su portavoz, recordaba cómo hace unos años se subió el contrato a la empresa Prezero en algo más de 200.000 euros para mejorar el servicio, siendo éste muy «mejorable».

El Partido Popular ha votado en abstención porque el expediente no les ha llegado con tiempo de profundizarlo, aunque lo tildan de «débil» porque no se hace con datos del coste al ayuntamiento, sino a la empresa, y no les parece lo adecuado.