Isidro Hurtado: «Los agricultores de Tierra de Barros no pondrá ni un céntimo más para las obras del regadío»

El proyecto de regadío en Tierra de Barros ha vuelto a la palestra de la actualidad tras conocerse un estudio que podría cifrar en casi 100 millones de euros el aumento de los costes al estar los precios del actual proyecto desactualizados. De ello informó hace unos días el director general de Infraestructuras Rurales de la Junta, José María Sánchez, argumentando que se trata de un proyecto elaborado en 2019.

No obstante, la Junta de Extremadura ha querido garantizar el proyecto, aunque el dato ha generado ciertas dudas. Isidro Hurtado, presidente de la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros, ha sido muy tajante en este sentido. "Los agricultores no pondrán ni un céntimo más para las obras. Me consta que por parte de la administración se trabaja para que ese sobrecoste no recaiga en los agricultores, ya que el sector no está para tirar cohetes en este momento".

Hurtado siempre ha defendido un pensamiento optimista sobre el proyecto de regadío. Adelanta que por parte de la administración se ha encargado un informe para la actualización del proyecto y que esos casi cien millones de euros de sobrecostes "nos parece muchísimo".

También ha sido claro al señalar que "un proyecto de esta envergadura nunca es perfecto, pero la administración nueva en la Junta está volcada con este proyecto de regadío como también lo estaba la anterior. Todos quieren que salga adelante. Se están haciendo cosas y nosotros las estamos comprobando".

Inicio en 2024

Los primeros movimientos de la obra podrían verse en 2024. Explica el presidente de los regantes que la idea es empezar por la construcción del sistema de tuberías centrales que conectaría el pantano de Alange con las balsas de agua en Almendralejo. Eso sí, antes de que comenzara esta obra deberían estar pagadas las expropiaciones de los depósitos previos para luego hacer esta tubería primaria. "Teníamos esperanzas de que eso hubiera empezado en diciembre, pero la burocracia va muy lenta. Hay un proyecto de algo más de 30 millones de euros que ya está aprobado. Una vez que se empieza esta obra se podrá sacar la licitación del proyecto entero". Hurtado quiere ser optimista y espera que las primeras máquinas de obra se vean entre marzo y abril de 2024.

Avales

Mientras la burocracia administrativa sigue su curso, los regantes se mueven en formalizar todos los avales para poner en marcha la herramienta financiera con la que los agricultores pagaran su parte del proyecto cifrada en 65 millones de euros. Hurtado adelanta que hay más de 12.000 hectáreas presentadas ya con sus avales correspondientes y que, incluso, ya se ha tirado de la lista de espera para formalizar los cambios, es decir, sustituir a aquellos propietarios de parcelas que finalmente declinaron el riego y sustituirlos por los que querían más.

El próximo 27 de noviembre habrá una junta general extraordinaria de la Comunidad de Regantes en la que se tiene previsto invitar tanto al nuevo consejero de Agricultura como al director general del ramo para tratar los temas más candentes y de actualidad del proyecto.