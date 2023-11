Julián Jiménez y Alberto Espino están llamados a ser un equipo a tener muy en cuenta en los rallyes de Extremadura. Los almendralejenses se apuntaron su primera victoria juntos en asfalto en el IV Rallysprint de Salvaleón, segunda vez en la que Jiménez pilotaba su nuevo Mitsubishi Evo.

Fue una carrera emocionante hasta el final. Una pequeña salida de José María Obrero en el último tramo le permitió a Julián Jiménez recuperar los segundos necesarios para alzarse con la victoria. «Ha sido un rallye precioso. Me ha dado pena por Obreo y Sergio, que son dos tipos buenos y deportivos, y les he llamado para decírselo. Nosotros veníamos de una situación difícil tras romper en el Vendimia y ha sido un rallye complejo por las humedades, pero al mismo tiempo precioso. Ya cumplí el sueño de ganar mi primer campeonato de Extremadura y ahora cumplo el sueño de ganar mi primer rallye. Se lo dedico a mi padre. Soy un tipo afortunado porque tengo mucha gente que me rodea bien». Jiménez y Espino finalizaron por delante de Santi Barragán y Javi Tolosa; y de Carlos Muñoz y José María Casas.

Este sábado 18, muchos pilotos de Almendralejo se desplazan al IV Tramo Cronometrado La Bazana, en Jerez de los Caballeros, donde se cierra el campeonato de Extremadura de Rallyes de tierra.