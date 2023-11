El viernes 1 de diciembre, en la Cena de Gala Empresarial que impulsan las asociaciones empresariales de Ceal, BNI Desafío y Asemce, habrá varios reconocimientos a trayectorias empresariales. Uno de ellos recaerá en la figura de Javier Díaz de la Peña (Almendralejo, 1979), un profesional que tiene su propio despacho de arquitectura llamado ‘A+U Arquitectura y Urbanismo’ y que pertenece al grupo empresarial BNI Desafío desde hace casi una década. Javier es un arquitecto puro de vocación. Enamorado desde joven por una rama que, en Extremadura, no es fácil combinarla con ser autónomo y empresario. Su elección como empresario del año emana de una votación de todos sus compañeros, de más de 70 profesionales que han reconocido sus valores de compañerismo, solidaridad y perseverancia.

Supongo que orgulloso del reconocimiento.

Muy contento por que hayan sido los miembros de BNI Desafío los que lo han elegido con sus votos.

Un enamorado de la filosofía BNI.

Sí. Me enganchó porque lo que se valora es dar por encima de recibir. En el mundo empresarial es crucial estar siempre sembrando porque los frutos se recogen después y no sólo al principio. En BNI nos ayudamos a conocer bien las actividades del compañero. Todos somos comerciales de todos, pero con un esfuerzo extra en la calle.

¿Y funciona?

Mucho. Trabajamos con indicadores de referencia. Si todas las empresas están trabajando por los demás, sabes que alguna estará trabajando por ti. Hay mucho negocio y mucha colaboración externa. Nos centramos en las especialidades de cada uno. Se otorgan referencias de cada miembro, se hacen reuniones comerciales individualizadas para conocernos mejor, se conoce el mejor cliente para cada empresa y, además, damos oportunidades a otros empresarios de fuera a que vengan a conocer el grupo. Y somos una asociación que rinde cuentas de resultados para saber que está funcionando bien.

¿Por qué arquitecto?

Es una pasión. Desde siempre. Aunque veo que es más fácil ganar dinero en otro sector, eh. Pero nos entretiene y nos gusta. Nos permite obtener mucha información de otros sectores y, al mismo tiempo, otras oportunidades.

Arquitecto y empresario. Montó su propio despacho.

Fui de las últimas generaciones de arquitectos que emprendieron de forma autónoma porque luego llegó la crisis del sector, que pienso que aún continúa. Nos hemos mantenido con mucha formación, aprendiendo nuevas áreas y preparándonos para un posible repunte. Es complicado porque la agricultura y la ingeniería cada vez valoran menos el trabajo del técnico. Y es un campo donde tienes que saber de todo.

¿Qué le gusta más?

Me gusta mucho la arquitectura de edificación. Y el urbanismo también me apasiona. Mi paso por la administración me permitió conocer mejor este ámbito.

Faltan promociones nuevas.

La obra nueva ahora es complicada por los altos precios de los materiales que encarece el producto. Hacerse hoy día una casa unifamiliar es casi un producto de lujo. Además, hay un parque inmobiliario construido que tiene precios asequibles. La tendencia ahora es coger edificios y darles mayor rentabilidad. En Almendralejo, desde 2008, son muy pocas las promociones hechas.

¿Cuál es la tendencia?

Hay mucha demanda de alquiler, tanto de ciudadanos locales como de los que vienen a trabajar de fuera. También hay mucha rehabilitación de locales comerciales en viviendas cambiándoles el uso. Y cada vez hay más tendencia de apartamentos turísticos.

Hablemos de Urbanismo. A Almendralejo le sigue faltando un nuevo Plan General Municipal.

Claro. Se nos ha pasado un tren. El plan que empezó a gestarse en el año 2007, y que ha tenido muchas exposiciones públicas, no terminó de aprobarse nunca en la Junta de Extremadura. Había de plazo hasta este junio y no se hizo. Ahora toca rehacer ese plan con una nueva Ley del Suelo que entró en vigor en 2019. Hay que hacerlo cuanto antes porque la ciudad está funcionando con un plan regulado por dos leyes anteriores a la actual y, por supuesto, eso genera muchas discordancias a la hora de aplicarlo.

¿Y qué pasa con San Marcos? ¿Cuándo se podrá hacer viviendas?

Hay zonas en suelos alejados donde hay nuevas figuras legales como son los asentamientos rústicos. Se pueden hacer viviendas con una densidad no excesiva. Son viviendas reguladas, pero hay que marcar las zonas. Hay figuras legales para ello y es otra posibilidad de construir viviendas en el campo.

Usted ha trabajado en el plan para urbanizar la zona que llega hasta San Marcos.

Sí. Se nos concedió al estudio el plan especial de la EX300 que regula ese posible desdoblamiento hasta San Marcos. Eso resuelve problemas de tráfico, pero ese plan también le da importancia a una conexión peatonal y conexión con bici para la seguridad ciudadana. Se planteó algo ambicioso como un viaducto que salvara la carretera de circunvalación. Desde luego, es una obra interesante y que podría dejar una entrada a Almendralejo mucho más atractiva y moderna.

¿Cómo está su profesión?

Digamos que el arquitecto español está valorado en Europa. Por eso vemos mucha fuga de talentos a países como Alemania o Francia. Los que nos quedamos aquí sabemos a qué nos enfrentamos. Hay que ser valientes porque hay que trabajar mucho y no hay tantos proyectos.