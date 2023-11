Vecinos de la calle Magisterio de Almendralejo se desesperan por filtraciones de agua en sus garajes

Más de un centenar de familias que viven en los pisos de las promociones de la calle Magisterio de Almendralejo, la vía que fue creada en 2010 entre la avenida de la Paz y la calle Fuente del Maestre, están ciertamente desesperados por los continuos problemas que el pavimento de la calle y las filtraciones de agua hasta el garaje privado que se están produciendo.

Esta calle cuenta con la calificación de ser una zona de titularidad privada, pero que recoge el uso público, es decir, se obliga a la propiedad a ceder la vía para el paso de viandantes que quieran comunicarse entre las calles y que, incluso, sean ajenas a la comunidad. El paso es de vehículos sólo es exclusivo para los que tengan acceso a garaje, pero los vecinos denuncian que hay mucho tránsito de motocicletas que sirven en negocios de hostelería, personas que van en bici o patinete eléctrico e, incluso, la entrada de coches no permitidos en ocasiones.

Los vecinos son conscientes de que la ejecución de las obras hace 15 años no fueron las correctas y se han generado deficiencias de filtraciones de agua hasta el garaje. Han pedido la elaboración de un estudio de ingeniería técnica que ha valorado la necesidad de arreglar la calle por completo. Para ello, habría que levantar pavimento, sustituir adoquines y acerados y renovarla. El coste podría rondar los 180.000 euros, IVA excluido.

La empresa que gestiona la administración de los pisos ha mantenido una reunión con el concejal delegado del ayuntamiento para ver opciones. Los vecinos consideran que, al haber uso público, el consistorio debería formar parte también del arreglo de la calle o contribuir y apoyar de alguna manera. De momento, esperan respuesta, pero las filtraciones de agua son cada vez mayores y el problema se agrava. Ha habido muchas reparaciones para canalizar tuberías y que el agua filtrada no caiga en los techos de los coches y produzcan daños. Ya se han dado muchos partes de daños a seguros. Desde la comunidad de vecinos indican que «si el ayuntamiento no entra en ayudar a la reparación de la calle, al menos que nos dejen privatizarla. No podemos soportar que por allí pase toda la gente y al final nos ocupemos nosotros de todo».

Hay determinadas urbanizaciones de Almendralejo donde también hay zonas de propiedad privada, pero de uso público, como los soportales de pisos aledaños a República de Cuba y Miguel de Unamuno (zona Jamonalia), «pero el problema es que esta calle es de paso para ir a la avenida de la Paz y hay mucho tránsito».