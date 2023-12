Paola García Lozano cerró el pasado fin de semana su temporada 2023 con un nuevo título bajo el brazo: campeona de la Liga Nacional de karate y reconocimiento como Grand Winner de la temporada en la categoría absoluta de kata femenina. Es la segunda vez que lo consigue y todavía no ha cumplido los 18 años. No sorprende porque su desbordante talento le ha permitido ir rompiendo récords de precocidad en el deporte del karate hasta tal punto que ya es reconocida como uno de los iconos a nivel mundial. A sus 17 años, acaba de ascender al número ocho del ranking mundial en su primera temporada senior. Una temporada que llegó por sorpresa.

Porque 2023 ha terminado siendo una cosa distinta a la que se había planteado Paola. Iniciaba el año como junior, dos categorías por debajo de la absoluta. Todos sabían que, sobre el tatami, era un rubí deslumbrante que podía barrer a cualquiera. Pero había que demostrarlo. Por eso se plantó en el campeonato de España absoluto con todavía 16 años y lo ganó por delante de todas sus rivales, confirmando lo que todos tenían en la cabeza: era número uno nacional de forma convincente.

Ese título le hizo replantearse su temporada. Dar el salto a senior o mantener una progresión ordenada. Los trenes pasan una vez pensó la Federación Española cuando decidió que Paola García Lozano sería su representante senior en el campeonato de Europa absoluto, que además era en Guadalajara. Ayudó a Paola que ese debut fuera en casa, con su gente y en un pabellón conocido. Aunque la templanza y concentración de la extremeña, con sangre del Ártico, le permitió hacer un campeonato excelso y proclamarse a sus recién cumplidos 17 años como campeona de Europa absoluta.

Después de aquello, no había dudas. Paola era número uno de España. Así llegaron más oros como los de Los Juegos Europeos en Polonia; el Europeo junior en Chipre, el campeonato del Mediterráneo en Chipre, los Juegos del Mediterráneo de playa en Grecia, diversos campeonatos internacionales y un meritorio tercer puesto y bronce en su primer mundial absoluto.

«Ha sido un año durísimo porque apenas hemos podido tener descansos entre competiciones, pero al mismo tiempo apasionante. Han sido muchos cambios y hasta que no he terminado ahora no los he asimilado por completo. Estoy muy feliz de los conseguido» dice la gran protagonista.

2024 será distinto. Su cabeza ya está en modo absoluto y le esperan varias Premier internacionales, los europeos junior y absoluto y el mundial sub21 que será en Venecia, entre otros. Además, su vida ya se encuentra asentada en Madrid, donde combina sus estudios con los entrenamientos, conscientes de que ahí está su lugar para triunfar.

El único puntapié doloroso del 2023 ha sido conocer que el karate, de inicio, se ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles. Y tampoco tiene muchas papeletas de estar para los de 2032. «Lo llevamos con resignación. Es algo que no controlamos, aunque por supuesto, nos parece injusto. Me centraré en mis competiciones, en aprender y seguir disfrutando». Y es una verdadera lástima porque a Paola García sólo le queda derribar el imperio de las japonesas, que son muy buenas en este deporte, para convertirse en la joya mundial de la kata absoluta.