La suerte de la Loteria de la Navidad ha dejado algo más de 1,2 millones de euros en Almendralejo y otro pequeño pellizco en Villafranca de los Barros. La administración de Loterías Alfaro, situada en el número 71 de la carretera de Santa Marta, ha repartido tres décimos del 88.008, el número del Gordo. Nada más salir la bola, la propietaria de la administración, Manuela Alfaro, se percataba de la noticia y rompía en lágrimas de emoción. Desde ese momento, llamadas y llamadas de teléfono de amigos y familiares que eran conscientes de la importancia que tenía para ella repartir un gran premio en Navidad.

"Desde que falleció mi madre en 1999 me hice cargo de la administración de loterías y siempre he soñado con dar el Gordo de la Navidad. Es una emoción muy grande y una de las cosas más extraordinarias que me han pasado" decía Alfaro. Hasta la administración comenzaron a acercarse amigos, familiares y curiosos en uno de los puntos más importantes de la barriada de San José. No faltó el cava de Almendralejo para brindar por estos premios, aunque ni rastro de los tres premiados. "La verdad es que no sé quién se los ha podido llevar. Aquí viene a comprar mucha gente, naturalmente mucha de Almendralejo, pero también de fuera". Es la primera vez que da uno de los grandes premios de este sorteo.

También suerte reparte la administración de loterías mixta 'Las uvas de la Suerte', situada en el interior del Estanco Gragera, en la calle Escribano, el corazón del Mercado de Abastos.

Allí vuelve a repartir suerte Javier Brito, propietario de una administración que ha vendido un décimo del número 86.007. "Han sido 6.000 euros de un décimo de máquina. La verdad es que estamos muy contentos porque el año pasado y dimos otro premio y hemos vuelto a repetir. Empezamos a tener mucha suerte y eso nuestros clientes lo saben".

La suerte también ha llegado a Villafranca de los Barros donde el punto de venta de prensa y lotería García, ubicado en plaza de España, número 12, ha vendido parte de un quinto premio de la lotería de Navidad gracias al 88.979. El gerente del establecimiento es Francisco Gabriel García Álvarez, que se mostraba muy feliz por haber repartido este premio, aunque desconocía quienes son los agraciados. Además, recuerda que por fin le vuelve la suerte después de haber vendido otro quinto premio en el año 2014.