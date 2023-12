Se encarece el contrato de limpieza y PP y Vox piden que se cumpla

El ayuntamiento celebró la última sesión plenaria del año conocida como el ‘Pleno del polvorón’ con un solo punto en el orden del día que hacía referencia a la actualización del precio del contrato de los servicios de limpieza urbana, recogida de residuos sólidos urbanos y gestión del punto limpio que realiza actualmente la empresa Prezero. La propia empresa ha sido la encargada de solicitar una revisión del precio teniendo en cuenta la subida del IPC y la facilitación de más personal.

Ajustándose al principio de legalidad, todos los grupos políticos han votado a favor de esta actualización del contrato que supone un aumento de 379 euros de forma mensual en el contrato y que tiene carácter retroactivo desde el 1 de julio de 2023. No obstante, ha habido voces discordantes con el servicio.

La portavoz del grupo popular, Adoración Gutiérrez, ha vuelto a recordar que «la limpieza no está funcionando a día de hoy como creemos que se debe cumplir. Necesitamos una ciudad más limpia. Hay servicios y maquinaria que están en el contrato, pero que no se están utilizando. Hemos solicitado informes sobre el cumplimiento de este contrato y, de momento, sólo se nos ha facilitado el del año 2021, pero no los de los años 2022 y 2023». En este sentido, el alcalde Ramírez respondió que pedirán dichos informes.

En la misma línea se expresó la portavoz de Vox Almendralejo, Eloísa Gracia, que aceptó que el contrato deba actualizarse, «pero de igual manera que el ayuntamiento cumple, hay que hacerle ver a la empresa que también tienen que cumplir, ya que no existen plenos sin algunas quejas. Necesitamos una ciudad que se vea más limpia».

Indemnización

El pleno también aprobó por urgencia abrir un proceso para indemnizar a tres antiguos concejales del Partido Popular como son Luis Alfonso Merino, Carlos González Jariego y José Antonio Regaña después de que la causa que los imputaba dentro de la Operación Púbica haya quedado archivada con auto firme son que el juez considerara que hubiera reproches legales al respecto.

Los concejales instaron en una reclamación previa en compensación con los gastos sufragados en intereses por el procedimiento llevado a cabo en la Audiencia Nacional. La legalidad, como concejales, les ampara y tan sólo habrá que comprobar todos los gastos acreditados para hacer la compensación que ronda los 10.000 euros por cada concejal. El punto fue aprobado por unanimidad.