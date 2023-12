El Círculo Mercantil de Almendralejo 'rejuvenece' y cuenta con listas de espera

La sociedad del Círculo Mercantil, más conocido en Almendralejo como ‘El Casino’, vive una nueva etapa de crecimiento al borde de su centenario. Con su sede en el paseo de la calle Real, el Círculo Mercantil ha ganado en los últimos tres años más de un centenar de socios y suma ya un total de 640. La sociedad cuenta con 684 accionistas, aunque hay más de 300 que sí son socios, pero no accionistas. El interés por estar dentro de la asociación ha crecido en los últimos meses por el dinamismo que la nueva directiva le ha dado al Casino. De hecho, hay una lista de espera de más de 50 personas para entrar, pero no es posible hasta que no haya bajas.

Juan Bote es presidente del Círculo Mercantil desde noviembre de 2023. “Hemos puesto un tope por el tema de reservas y espacios. Hemos entrado a gente más joven en los últimos meses y le estamos dando nuevos aires y un cambio generacional”. El edificio ha experimentado mejoras en los últimos meses como el repintado de la fachada, que no se hacía desde hace 30 años; el repintado de las dependencias interiores, nuevo mobiliario en la terraza y la creación de nuevas actividades como yoga, aerobic, juegos de dominó o la previsión de instalar una nueva mesa de billar. También la organización de excursiones para sus miembros. Otro cambio es que, por primera vez, aparece una mujer en el consejo de administración como es Lola Barrios. La sociedad prepara ya los actos del centenario que llegará en marzo de 2024.