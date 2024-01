Sigue preocupando la situación actual de decadencia del viñedo

La comarca de Tierra de Barros en agricultura es, principalmente, viñedo y olivar. Y no son cultivos que lo estén pasando bien en los últimos años, especialmente el viñedo. Durante su valoración anual, una de las principales organizaciones agrarias de la región como es Apag Extremadura Asaja, mostró su preocupación por este cultivo en Extremadura.

“Representamos un 10% del viñedo a nivel nacional y, sin duda, es uno de los cultivos que peor lo está pasando. Este año le ha afectado mucho la escasa producción y los precios continúan siendo irrisorios” decía Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, durante su última comparecencia.

Desde este colectivo aseguran que han pedido reuniones a las distintas administraciones para atajar este problema y poner en marcha determinados programas que incentiven el viñedo y su continuidad. “No entendemos que un cultivo tan importante y que genera tanta riqueza para Extremadura y España se esté muriendo en estos días por inhalación. Hay que crear alternativas, pero no se puede hacer sólo con dinero de los agricultores, sino con medidas excepcionales” insiste Metidieri.

Consumos

No ayuda al sector del viñedo la situación actual del consumo del vino. “Desde luego, no van como nos gustaría. Es el vino tinto el que tiene más problemas. Algo está fallando y esperemos que las administraciones se dejen aconsejar y no dejen morir al vino”, apunta Metidieri.

El último informe económico de mercado que sacó la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) en julio del pasado año se hacía notar ese descenso del consumo del vino en el dato interanual (12 meses) en al menos nueve puntos.

Regadío

Desde Apag Extremadura Asaja también han valorado las noticias que llegan con respecto a la puesta en marcha del ambicioso plan de regadíos de Tierra de Barros para transformar en riego más de 15.000 hectáreas en 12 municipios. “La realidad es que se ha pasado un año más sin ver el regadío en Tierra de Barros. Aquí vemos que, cuando llegan las elecciones, todo funciona. Y cuando pasan, todo se aparca. El que paga siempre el pato son los agricultores. Proyectos de este tipo no tienen excusas para que salgan de una vez adelante y transformen una comarca y una región. Esperemos que este proyecto pueda ver la luz lo antes posible y, desde luego, nuestra organización hará todo lo posible para ello”.