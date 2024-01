Vecinos de la calle Magisterio de Almendralejo impiden la ocupación de un piso

El problema de la ocupación sigue acaparando la actualidad en Almendralejo. Esta misma semana, un grupo de vecinos de la calle Magisterio (junto a la avenida de la Paz) ha evitado que uno de los pisos de un bloque fuera ocupado por personas de nacionalidad rumana al percartarse de que no entraban en el mismo con contrato de alquiler, sino mediante ocupación pura.

Fue un vecino el que se percató de la situación al ver cómo un vehículo paraba a las puertas del bloque y los integrantes de una familia comenzaban a descargar bolsas y enseres. Ante las sospechas claras de que fuera una ocupación, los vecinos llamaron a la policía para alertar de lo que estaba ocurriendo. Agentes de policía nacional pidieron documentación a estas personas sobre el contrato de alquiler. Para ganar tiempo, les respondieron que se lo entregarían esta tarde el gestor del alquiler. No obstante, los vecinos no se fiaron de la situación y pudieron averiguar que se trataba de un piso de banco, por lo que parecía una ocupación clara y, de no evitarla, se quedarían allí durante mucho tiempo. De ese modo, cuando uno de ellos intentó entrar de nuevo en el piso, los vecinos lo impidieron e instaron a que abandonara el piso. Finalmente, estas personas desistieron y acabaron abandonando.

Los vecinos han querido hacer público el suceso para alertar a otros ciudadanos de lo que ocurre en muchas partes de Almendralejo y, del mismo modo, para evitar que siga sucediendo