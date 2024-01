José Enrique Guerrero y José Manuel Guerrero, padre e hijo, son dos apasionados del mundo The Beatles que llevan tiempo cocinando una idea que más que forma ya es una realidad: un musical original contextualizado en la famosa banda británica. El proyecto de estos dos almendralejenses se llama Let it be, across the universe y cuenta la historia de Pablo, un músico que no atraviesa su mejor momento después de que tuviera que deshacerse dos años antes de su banda tributo a los Beatles. Busca el éxito cantando en bares, pero su mundo cambia al ver una oferta de trabajo con un experimento científico para ganar dinero.

«Hemos creado un musical distinto a lo que se ha visto, con guion, letra, música y escenografía todo original. Se podrán ver las canciones más conocidas de The Beatles que realizaban en riguroso directo junto a otras en acústico e, incluso, a capela. Habrá algunas canciones con un toque muy original y otras versionadas, incluso cantadas por chicas» explica José Manuel Guerrero. El proyecto ya cuenta con un estreno importante el 23 de febrero en Burgos para después exhibir el musical en Zaragoza y Ourense. Más adelante también estarán en teatros de gran calado en Madrid, Barcelona, Bilbao o Sevilla, por mencionar algunas de las casi 30 ciudades que podrán ver el proyecto en directo. Para verlo en Extremadura habrá que esperar al 15 de marzo cuando actúen en el Palacio de Congresos de Cáceres, mientras que, al día siguiente, 16 de marzo, lo harán en el Palacio de Congresos de Mérida. El equipo del musical está compuesto por ocho actores más una serie de técnicos y regidores. Todos son extremeños con integrantes de muchos puntos como Almendralejo, Cáceres, Plasencia o Villafranca de los Barros, entre otros. Hay que recordar que allá por primavera del año pasado, José Manuel Guerrero lanzó un casting abierto para buscar cantantes, actores, actrices y músicos que se sumaran a la aventura. No fue fácil, pero han conocido mucho talento durante estos meses «y alguno más que sorprendente». Dicho casting se realizó en el teatro Carolina Coronado, donde también esperan estar. Además de las canciones más conocidas de The Beatles, el musical presenta instrumentos réplicas de las que usaban los componentes de la banda como el modelo de la batería de Ringo, los amplificadores Vox, el bajo de Hofner de Paul o las guitarras de Rickenbaker, Lennon y George. Algo que también puede gustar es un decorado realizado al completo con videomaping.