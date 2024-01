La incertidumbre generalizada que existe en torno al proyecto de regadío en Tierra de Barros también afecta de lleno a la Comunidad de Regantes. Tras una reunión de urgencia celebrada este miércoles por su junta rectora para analizar la situación derivada de la carta procedente de la Comisión Europea que ha generado tal revuelo, el presidente de los regantes, Isidro Hurtado, ha confesado que “nosotros no teníamos conocimiento de esta carta y, a día de hoy, tampoco sabemos si los documentos son favorables, negativos o existe algún condicionante medioambiental”.

Hurtado ha comentado que “a día de hoy, no nos sentimos engañados todavía” y ha comentado que esperan con expectación que se desarrolle la comisión de investigación que planteó la consejería de Gestión Forestal y Medio Rural para aclarar lo acontecido.

Lo que sí tienen claro los regantes es que lo sucedido aplaza el inicio de las obras que se había planteado para esta primavera y tiene claro que, hasta que no exista el informe favorable medioambiental del documento en cuestión por parte de Europa, no se reanudará el proyecto. “Les pediría a los partidos que trabajen para que, si hay algún condicionante medioambiental, se subsane y sigamos adelante. No vamos a meternos en el juego político. Ha costado mucho sacar esto adelante y no podemos consentir que un proyecto de esta magnitud se guarde en el cajón. Está en juego la ilusión y estabilidad económica de 1.200 familias”.