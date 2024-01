Higuero viajará a Bruselas el 14 de febrero para obtener respuestas por el regadío de Tierra de Barros

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, ha reafirmado la apuesta del Ejecutivo regional por sacar adelante el proyecto de regadío en Tierra de Barros, pero ha recordado que, ahora mismo, los fondos están “retenidos por Europa” hasta que no haya un informe positivo del impacto medioambiental correspondiente.

En una entrevista concedida en Canal Extremadura Televisión, el consejero ha adelantado que viajará el próximo 14 de febrero a Bruselas para reunirse con el comisario europeo competente en esta materia. En esa reunión espera obtener respuestas inmediatas sobre el informe pendiente “y esperemos que sea una respuesta positiva”.

Higuero ha instado a “no engañar a la gente” con este proyecto de regadío en Tierra de Barros, recalcando que en la actualidad para acometer el proyecto está en el tejado de Europa “y tan pronto tengamos el impacto ambiental con un informe positivo, nos mandarán los fondos para que podamos empezar a licitar las obras”.

En la actualidad, dicho proyecto cuenta con los impactos ambientales autonómicos positivos, así como el permiso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, “pero es Europa el que tiene que dar el visto bueno y ahora mismo está estudiando el proyecto. Si Europa ve viable el proyecto, tanto en agua como en la conservación de la naturaleza, el proyecto será positivo” ha puntualizado.

También ha dejado claro que, “a día de hoy, no tenemos respuesta sobre ese informe”. Ha comentado que la anterior consejera del gobierno socialista “dijo que se licitarían las obras a principios de 2022” y pregunta por qué no lo hizo. “No podía hacerlo porque no tenía ni los fondos ni el permiso medioambiental” ha aseverado.

Ignacio Higuero ha señalado que la Junta de Extremadura no comentará ninguna ilegalidad y entiende que hay que seguir los pasos marcados. “Hasta que no tengamos el informe positivo no podemos hacer nada por dos motivos: por la falta del informe y por l falta de fondos que los tiene retenidos Europa”.

Sí ha querido dejar claro el consejero que el principal objetivo es que se puedan transformar esas 15.000 hectáreas de secano en regadío, “ya que es fundamental para dar vida y fijar la población de la comarca de Tierra de Barros”.

Investigación

Desde el PSOE de Extremadura han instado a PP y Vox a que registren lo antes posible la petición de comisión de investigación en el Parlamento regional para aclarar la situación de este proyecto. La portavoz socialista, Soraya Vega, ha sido tajante al afirmar que “sencillamente, están mintiendo”.

Se ha referido así al consejero de Vox, Ignacio Higuero, “que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria” y comenta también que “Guardiola calla vergonzosamente”.

La portavoz socialista ha invitado a la Junta de Extremadura a que licite ya este proyecto de regadío. "Están mintiendo y no sabemos si lo hacen por desconocimiento o por otro tipo de intenciones mucho menos constructivas para los intereses de las extremeñas y de los extremeños".

El Grupo Socialista ha pedido la comparecencia del consejero Ignacio Higuero en la Asamblea de Extremadura y ha presentado una iniciativa para exigir que se licite el proyecto, como pide la comunidad de regantes. Soraya Vega ha exigido, además, a María Guardiola, además, que diga claramente si apuesta por el regadío de Tierra de Barros o no.

Indignación

Ecologistas en Acción de Extremadura se plantea presentar una querella por prevaricación y malversación contra el gobierno extremeño presidido por Guillermo Fernández Vara por las resoluciones dictadas en relación al proyecto de regadío en Tierra de Barros “a sabiendas de que era inviable y carecía de sustento legal alguno”.

En un comunicado, recuerda que el gobierno extremeño inició los procesos expropiatorios para llevar a cabo el proyecto, a pesar de que “se habían comprometido con Bruselas” a no hacerlo.

Denuncia que se destinaron “importantes cantidades de dinero público, no sólo en funcionarios dedicados al proceso de expropiaciones" y también se pagó a los propietarios los depósitos de ocupación previa de los terrenos que iban a ser expropiados, lo cual podría constituir un delito de malversación de caudales públicos.

La asociación ecologista ha calificado este proyecto como una “auténtica estafa política” desde el principio, cuando alertó de que los agricultores que se involucrasen en el mismo podrían perder las inversiones que realizaran.