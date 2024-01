Sin los fondos de Europa será imposible el proyecto de regadío

Si no llegan los fondos de Europa, no habrá proyecto regadío en Tierra de Barros. Esa es la principal conclusión que puede obtenerse de la reunión que mantuvo el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, con representantes de las principales organizaciones profesionales agrarias de Extremadura como Apag Extremadura Asaja, Asaja Cáceres, La Unión Extremadura y UPA-UCE.

«Hay que dejarlo claro y no engañar a nadie. No tenemos el impacto medioambiental y, por tanto, no disponemos de esos fondos de Europa», dijo Higuero. Será el 14 de febrero cuando se despejen las dudas. Ese día, el consejero viajará a Bruselas y estará acompañado de dos representantes de la Comunidad de Regantes.

Hay un estudio de impacto ambiental autonómico positivo que ya está aprobado, «pero necesitamos el informe medioambiental positivo de Europa tanto en agua como en conservación de la naturaleza. Si no es positivo, no hay fondos».

Higuero recordó que el proyecto cuenta con un presupuesto aproximado de 350 millones de euros, de los cuales 65 millones serían aportados por los regantes. El resto debe correr por cuenta de Europa con fondos comunitarios y, si Europa no da luz verde, no hay alternativas a corto plazo. No habría regadío en Tierra de Barros.

El consejero ha comentado que vio mucha tristeza en la Comunidad de Regantes y también ha estado con agricultores «que se sienten engañados. Pero no depende de nosotros, sino de obtener el impacto medioambiental positivo de Europa. Vamos a pelear por ello porque es el anhelo de los agricultores».

Ramírez

El alcalde de Almendralejo ha hablado de este tema en el pleno de enero, cuestionado por los grupos políticos de Vox y PP. José María Ramírez considera que se está politizando en exceso este proyecto y pregunta «si la Junta de Extremadura tiene algún plan para llevar a cabo el regadío».

También dice no entender cómo están bloqueados los fondos para el proyecto si ya se están abonando expropiaciones y partidas en los presupuestos de la región para el proyecto de regadío. «Estoy convencido de que esta obra se puede sacar adelante si hay voluntad».

También considera que hablar de «estafa» no son la mejores formas y recuerda que Confederación Hidrográfica del Guadiana ya aprobó las concesiones de agua y lo hizo en base a una normativa comunitaria.