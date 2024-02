Desde hace años existe un gran debate en torno a cómo se ha prostituido la fotografía profesional prácticamente en todos los sectores empresariales. La eclosión de la tecnología móvil nos ha hecho fotógrafos a todos. Pero, ¿verdaderamente todos podemos considerarnos fotógrafos?

Alberto del Castillo, miembro de BNI Desafío Almendralejo y responsable de Miró Fotógrafos, conoce muy de fondo este debate que, para su sector, se ha traducido en problemas. O no, depende de la perspectiva de cada uno. Precisamente, esa falta de calidad en la fotografía convencional que rula por redes sociales es lo que da valor a una fotografía profesional en manos de un especialista. “Yo he visto a un perro echar fotos”, dice jocosamente Alberto. “Porque lo he visto apretando el botón. Pero una foto no solo es apretar el botón de una cámara. Hay que saber contar una historia con la imagen. Tener una buena cámara no te hace ser un gran fotógrafo, al igual que tener un gran bolígrafo no te hace ser un gran escritor. Hay mucho más. La composición, el momento, saber narrar con la imagen”.

Alberto fue durante varios años máximo responsable formativo de la Federación Española de Fotografía. Siempre defiende que su principal valor es “talento para ver la luz, sensibilidad para captarla y esfuerzo para plasmarla”. Ha sido reconocido en certámenes nacionales e internacionales y ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos asimilando que hoy día, una imagen profesional, se ha revalorizado dentro del baúl de fotos convencionales.

Entre sus puntos fuertes destaca la fotografía de estudio, “donde podemos hacer fotos muy dinámicas con el control de la luz”. Valora hacer fotos temporales “que puedan respetar el paso del tiempo y mantengan viva siempre una historia”. Y reconoce que saber descifrar un momento mágico le da otra dimensión a una fotografía.

Desde hace tiempo, en Miró Fotógrafos están muy especializados en la fotografía empresarial, conociendo que una buena selección de imágenes de productos hace vender mucho más a las empresas.

Para Alberto también es esencial cuidar mucho la fotografía personal del empresario. Estamos sumergidos en una marabunta de redes sociales y empresariales donde la imagen es el primer escaparate para cualquier contacto. “Disponer de fotografías profesionales te posiciona claramente en tu escaparate. Lo hace más atractivo. Y, por consiguiente, más apetecible”.

Es un enamorado de la fotografía que sobrevive a una sociedad impulsiva por darle cuántas más veces mejor al botón. Ustedes eligen: calidad o cantidad.