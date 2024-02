Piden cambios en el servicio de Guardería Rural de Almendralejo «porque no llega»

Los agricultores reclaman cambios en el actual servicio municipal de Guardería Rural que se presta en Almendralejo. Llevan años reclamando estos cambios en el Foro Agrario, pero durante los últimos meses se han intensificado esas peticiones porque entienden que están pagando un servicio que no se adapta a las necesidades actuales del campo.

El Partido Popular de Almendralejo expuso esta problemática en el último pleno ordinario. El concejal popular, Paulino Roncero, considera que estamos «ante un servicio absolutamente obsoleto que no ha sabido adaptarse a la evolución del campo».

Actualmente, la Guardería Rural cuenta con tres agentes que trabajan en horario de ocho de la mañana a ocho de la tarde. Los agricultores consideran que el horario no es efectivo porque a las ocho de la mañana ya hay trabajadores en el campo y, según ellos, ese servicio de vigilancia habría que hacerlo por la noche. «La ineficacia del servicio queda patente en tiempos de campaña. Este año, por ejemplo, lo demuestra las incautaciones. No ha habido ni una sola llamada de la Guardería Rural a la Guardia Civil o a policía local para avisar de posibles robos de aceitunas. Sabemos que no tienen potestad para detener a nadie, pero sí para avisar de cualquier movimiento raro. Y no se han registrado ni llamadas», puntualiza Roncero.

Hay tres guardias rurales para el horario de toda la semana y para vigilar 16.000 hectáreas que tiene el término municipal de Almendralejo, además de hacer labores administrativas. En el Foro Agrario se han quejado, además, que cuando se tienen que coger días libres o asuntos propios, el servicio queda descubierto. Y el problema se agrava cuando esto ocurre en tiempos de plena campaña, algo que ha venido ocurriendo en los últimos años. «Es un servicio que los agricultores están pagando por hectáreas, dependiendo de la superficie, y la sensación que tienen es que no les aporta nada».

Paulino Roncero indica que es necesario un servicio nocturno, especialmente en épocas de recolección. «Además, el campo de hoy día no es el de hace 40 años. Hay muchas inversiones costosas en alambres, hierros, casetas de riego, placas solares, gasoil y más. Además de los robos que hay».

Desde el PP también indican que, «si es necesario externalizar el servicio para que funcione, habrá que hacerlo». Además, pide que se mire a otras poblaciones como Villafranca de los Barros, «donde hay un servicio de Guardería Rural que funciona con mucha eficacia».