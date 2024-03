Mercedes Morán: "en el Parlamento Europeo no han entendido nada del regadío de Tierra de Barros"

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, se ha referido en Almendralejo sobre el estado actual del proyecto de regadío en Tierra de Barros indicando que “no está muerto” y que en el caso de que Europa no autorice el uso de fondos desde Bruselas para financiarlo, “buscaremos otras vías”.

La consejera ha sido bastante crítica con la actitud mostrada desde Bruselas con el proyecto. “En mi opinión, el Parlamento Europeo no ha entendido nada de lo que está pasando. No escuchan a los agricultores. Todo lo que está sucediendo deriva del llamado Pacto Verde y las políticas medioambientales que están cargando a sus espaldas los agricultores y sin tener un presupuesto aparte para ello. No es posible que la Comisión y el Consejo europeo comenten que están pensando en las flexibilizaciones de la PAC y, de pronto, aprueban la Ley de la Restauración de la Naturaleza”.

Morán considera que “lo que está diciendo el sector en la calle, en todos los países de Europa, lo hace porque no pueden seguir así”.

La consejera espera que el Gobierno central conteste esta semana a la carta remitida desde la Junta de Extremadura para que incluya el impacto de las masas del agua del regadío de Tierra de Barros en el Plan Hidrológico nacional, requerimiento que exige Europa para validar el plan.