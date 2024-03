Tres décadas de copas y de música

Fue en una borrachera de marzo de 1994 cuando floreció el germen de lo que hoy es el bar de copas más longevo de Almendralejo: el Bar Concha Velasco. Será en los próximos días cuando cumpla 30 años y lo celebre con su gente de toda la vida, de hoy y la de ayer, porque son muchas las generaciones que han vibrado con su particular estilo musical y de pasarlo bien. Por ello, el viernes 15 y el sábado 16 de marzo, el ‘Concha’ ha preparado varios conciertos y actividades de ocio para celebrar por todo lo algo que no es fácil para un bar llegar a los 30.

Emilio Arias es el responsable del Bar Concha Velasco. Lo ha sido toda la vida. Inició la aventura con cuatro amigos y, en aquella borrachera del 94, emergió el nombre entre risas que luego pasaron al diseño de un logo muy singular. Y todo lo demás han sido noches de fiesta. “Daría para escribir tres libros. Lo importante es que sigue funcionando. Mi felicidad ahora mismo con este bar es cómo la gente sigue disfrutando porque eso es lo que me dice que lo estamos haciendo bien”.

Los inicios fueron difíciles, pero ilusionantes. Muchos recordarán aquel primer Bar Concha Velasco en la calle Cometa, justo en el pequeño local del fondo del Pub El Jato, atravesando el patio. Era curioso, pero había que atravesar otro bar para poder ir al ‘Concha’. Allí estuvo 11 años para después pasar a su emplazamiento actual, en el número 27 de la calle Luna, donde acumula 19 años. “Quizá el cambio fue el peor momento que vivimos. Estuve a punto de abandonar por todo lo que suponía mover todo. Pero un amigo me dijo que no lo hiciera y hoy se lo agradezco en el alma” reconoce Emilio.

Ni siquiera la pandemia golpeó al ‘Concha’. “Te puedo decir que, paradójicamente, nos vino bien. Yo vivía una época de estar muy estresado, tratando de hacer cambios que no terminaba de culminar. Para mí, supuso una desconexión mental que me invitó a pensar. No tenía deudas y eso ayudó. Trataba de abrir el bar más por las tardes y la pandemia con sus restricciones me lo puso en bandeja, consolidó ese hábito. Me vino bien”.

El ‘Concha’ no es un bar cualquiera. Y eso lo sabe también su responsable. “Sabemos que es diferente. Nosotros nos hemos movido mucho por todos sitios y nunca he visto algo así. La gente de fuera, incluso, lo valora más”.

Hay mucha gente que dice que el ‘Concha’ funciona porque tiene su clientela. “A mí me gusta que lo digan, pero la realidad es que esa clientela no es siempre la misma porque llevamos 30 años. La gente se va renovando. He visto pasar por aquí muchas generaciones. La clave es que el estilo del bar sigue enganchando. Y eso es un orgullo para nosotros”.

En cuanto a la evolución de la música y la noche, Emilio reconoce que la época de los botellones hizo mucha pupa a los bares de copas. “Muchos de ellos tuvieron que cerrar porque aquello era insoportable. Ahora todo funciona de otra manera y la gente va a tomar copas a los bares con normalidad”. En cuanto al ambiente, también cree que ha ido a mejor: “por lo general, los jóvenes están más formados y preparados que hace 30 años. Hay una base de educación mayor y eso se nota en los comportamientos”.

Aniversario

El 30 aniversario del Bar Concha Velasco tendrá como punto fuerte el gran concierto de Javier Ojeda, de Danza Invisible, el viernes 15 de marzo, a las 22.00 horas, en la sala Luna, justo enfrente del ‘Concha’. Esa noche también habrá djs con música de los 80. El sábado habrá convivencia con comida gratis desde el mediodía y conciertos que arrancarán desde las 18.00 horas con diferentes estilos. “Llevamos un año preparando este aniversario. Cuando hay ilusión, se puede con todo”. Larga vida al ‘Concha’.