Mercedes Morán duda del interés del Gobierno central por el regadío

Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha vuelto a hablar del proyecto de regadío en Tierra de Barros indicando que sólo lo el gobierno de la junta de Extremadura da «certidumbres» a los regantes de Tierra de Barros, poniendo en duda el interés que puede tener el Gobierno de España por el mismo «porque sigue sin poner un euro» para el proyecto.

Morán se ha referido a la reunión mantenida entre la Comunidad de Regantes de Tierra de Barros y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, tras la que reclamaron a la Junta que logre los fondos para el proyecto, ya sean propios, de Europa o de otras fórmulas que permitan licitar las obras de manera inminente.

También asegura que la presidenta Guardiola ya trasladó a los regantes que para este gobierno autonómico el proyecto es «prioritario» y luchará para lograr la financiación necesaria, siempre de la mano de los regantes.

Dice no entender el interés del Gobierno de España por el proyecto «si no pone ni un euro pese a declararlo de interés nacional». También critica que la ministra Teresa Ribera no atienda al requerimiento hecho desde Bruselas para incluir en el Plan Hidrológico Nacional el impacto que tendrá sobre el río Guadiana.