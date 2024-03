Ramírez califica el ataque a la sede del PSOE como “delito de odio"

El ataque realizado con una retroexcavadora por un joven almendralejense, de 20 años, sobre la puerta principal de la sede del PSOE local durante la madrugada del lunes al martes sigue dando qué hablar. El último en pronunciarse ha sido el alcalde, José María Ramírez, que ha calificado este hecho como un “atentado” y también ha hablado de “delito de odio”.

“Me preocupa la situación de convivencia que se vive en la ciudad. Esto no son actos vandálicos ni de gamberrismo. Eso es blanquear lo que ha sucedido realmente. Derribar una puerta con una máquina de este tipo es un atentado y un delito de odio. Hay que llamar las cosas por su nombre. Ha sido cometido por una persona de la extrema derecha más radical y, además, de forma consciente” ha comentado.

Ramírez ha dicho que el padre del infractor se ha dirigido al ayuntamiento “apenado” por la situación. “Esto no se puede tomar ni a broma ni a algo anecdótico. Me duele que los partidos locales de la oposición no hayan hecho ni una llamada ni un whatsapp para condenar los hechos. Ni tampoco se hayan solidarizado con nosotros. Sólo lo ha hecho la presidenta María Guardiola”. Eso sí, desde el Partido Popular local han indicado que ellos si condenaron los hechos a través de su perfil en redes sociales.

Los destrozos por este joven de Almendralejo, que fue detenido a las pocas horas de hacer los desperfectos, podrían estimarse en un valor de 12.000 euros, ya que rompió hasta dos puertas de seguridad.