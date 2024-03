Talavante sustituye a Morante de la Puebla este sábado en Almendralejo

Almendralejo vive este sábado su primer festejo taurino de la temporada en el coso de la Piedad y lo hace con cambio de última hora. Alejandro Talavante sustituye en el cartel a José Antonio Morante de la Puebla, según anunció en las últimas horas la empresa gestora del evento, Tauroemoción.

Será Talavante el que comparte cartel con el extremeño Emilio de Justo y con Juan Ortega en una corrida de toros que se enmarca dentro de la Feria del Vino y la Aceituna de la capital de Tierra de Barros.

Morante de la Puebla se cae por problemas médicos del cartel. El torero sevillano no toreó el pasado fin de semana en Navalmoral de la Mata y, aunque se esperaba que pudiera estar recuperado para el festejo de este sábado, finalmente no lo hará. El parte médico que presentó hace unos días hablaba de infección respiratoria, con fiebre, mialgia y malestar en general. No se trata de algo grave, pero sí le deja fuera de cartel en Almendralejo.

Con este cambio se da la circunstancia de que dos de los toreros anunciados, Talavante y Emilio de Justo, repiten en el cartel de la feria de Iberovinac, para la que hay una gran expectación.

Todavía quedan entradas en taquillas a la venta, aunque una vez más, gracias a su tradición taurina, la plaza de Almendralejo rozará el lleno en una tarde para la que las previsiones meteorológicas apuntan una buena temperatura.