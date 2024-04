Almendralejo insistirá con el interés regional para su Semana Santa

La Semana Santa que acaba de finalizar no ha sido una de referencia para cualquier propuesta que quiera realizarse. Para ninguna localidad extremeña. Sin embargo, desde Almendralejo insisten en que seguirán trabajando para que la Semana Santa local adquiera, en algún momento, el título de fiesta de interés turístico regional.

Así lo ha declarado la concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, tras valorar cómo había sido la Semana Santa de este año, marcada claramente por las precipitaciones y donde muchas hermandades se han quedado sin procesionar en las calles, especialmente en Jueves y Viernes Santo.

«Desde Festejos ya hemos hablado de nuevo con las hermandades para que, a través de la Junta, se vea y analice la documentación que es necesaria para optar a este título de interés regional» ha comentado la concejala.

El Consejo de Hermandades lleva muchos años buscando este reconocimiento que no llega. Estuvo cerca de lograrlo hace unos años cuando se elaboró un dossier muy específico y denso que recogía todas las especificidades y particularidades de las procesiones de Almendralejo y de las tradiciones que tiene la Semana Santa. Sin embargo, la comisión pertinente, no consideró la Semana Santa almendralejense con suficientes elementos distintivos como para obtener dicho reconocimiento. De hecho, no hubo respuesta en firme y el silencio administrativo se consideró como una negativa.

Desde Festejos aseguran que volverán a intentarlo, aunque entre muchas hermandades no hay mucho optimismo al respecto. De hecho, Antonio Caballero, portavoz del Consejo de Hermandades, declaró hace poco a preguntas de este periódico que «pienso que esto se trata de una decisión política», dejando entrever que más que los detalles y particularidades que pueda tener esta Semana Santa, prima el color político de quien gestione en cada momento.

Pese a la semana de lluvias, desde el Consejo de Hermandades de Almendralejo quieren hacer un balance positivo de la Semana Santa, conscientes de que muchas hermandades no han podido hacer sus estaciones de penitencia. Valoran como positivo el amplio número de personas que han querido echarse a la calle para ver las procesiones que sí salieron, pese a las inclemencias meteorológicas.

Por otra parte, desde el Consejo de Hermandades ya atisban la Semana Santa de 2025 como un momento muy especial, pues será un año en el que se celebra la procesión magna con representantes de todas las cofradías. Se celebra cada cinco años, pero en 2020 no se hizo por la pandemia.

