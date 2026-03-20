La Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa de Almendralejo se desarrolla del 26 al 29 de marzo con cuatro días de música y ambiente festivo

Almendralejo enlaza la celebración del 25º Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura con una nueva edición de la Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa, que se celebrará del 26 al 29 de marzo en el recinto ferial de la avenida de A Rúa. La cita, que alcanza ya su novena edición, volverá a convertir la ciudad en un punto de encuentro para disfrutar de la gastronomía, el vino, el cava y la música en directo.

La feria contará con una estructura similar a la de ediciones anteriores, con diferentes espacios dirigidos a todos los públicos, entre ellos la Caseta Gastronómica, la Caseta de la Ruta de la Tapa, zonas de ocio, ludoteca y área de discotecas, configurando un ambiente festivo para familias, jóvenes y visitantes.

La apertura oficial tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 13.00 horas, dando inicio a cuatro días en los que los asistentes podrán degustar una amplia variedad de tapas y productos representativos de la gastronomía regional, como ibéricos, dulces artesanos y vinos de la tierra. Como novedad, este año participará una pulpeira de Camariñas, gracias a la colaboración con la localidad gallega de A Rúa.

Programación musical

La programación musical se desarrollará en la caseta de la Ruta de la Tapa y servirá para reforzar el ambiente festivo durante cuatro jornadas enmarcadas en una de las grandes citas del sector agroalimentario y gastronómico extremeño.

La apertura oficial tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 13.00 horas. Esa primera jornada contará además con la participación de las escuelas de baile de la ciudad, que actuarán entre las 18.00 y las 22.00 horas.

El viernes 27 de marzo la actividad comenzará a las 14.30 horas con la actuación del grupo Bomberay, a la que seguirá animación con DJ desde las 16.00 horas. La noche tendrá uno de sus momentos más destacados con el concierto de Los Toreros Muertos, previsto para las 22.30 horas, una banda histórica del pop rock español que se suma al cartel de esta edición.

La programación continuará el sábado 28 de marzo a partir de las 14.30 horas con la actuación de José Mari Cachaba. Después, desde las 16.00 horas, volverá la animación con DJ. Ya por la noche, a las 22.30 horas, será el turno de Zapato Veloz, otro de los nombres más reconocibles del panorama musical español, recordado especialmente por canciones que marcaron a toda una generación, como El tractor amarillo.

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La clausura llegará el domingo 29 de marzo con una actuación flamenca de El Nini, prevista para las 14.30 horas, que pondrá el broche final a un fin de semana pensado para disfrutar del tapeo, la convivencia y la música en directo.