Almendralejo volverá a mirar a su esencia del 25 al 27 de marzo con la celebración del 25º Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura, Vinac 2026, una edición señalada por el simbolismo de su aniversario y por una programación que quiere reforzar el peso de la ciudad como gran escaparate del sector vitivinícola y oleícola extremeño. El certamen reunirá a más de 60 expositores y abrirá sus puertas el día 25 a las 11.00 horas.

Cartel del Vinac 2026 / EL PERIÓDICO

La cita con Vinac llega con voluntad de reafirmarse como una de las grandes referencias agroalimentarias de la región, combinando negocio, promoción, formación e innovación, pero también gastronomía y proyección exterior. No se trata solo de una feria profesional: Vinac se ha consolidado con el paso de los años como una marca ligada a la identidad de Almendralejo y a su papel central dentro del mapa del vino, el cava, el aceite y la aceituna en Extremadura.

Consulta la programación en este enlace.

Almendralejo se prepara para reivindicar en Vinac 2026 su capitalidad del vino y la aceituna / VINAC

Novedades

Entre las novedades de esta edición destaca la renovación de la imagen del certamen, con una identidad visual vinculada al número 25 y a los colores del vino y la aceituna. Además, se recupera la denominación Vinac como marca principal del salón, en un movimiento que busca reforzar su arraigo y su reconocimiento entre el público. A ello se suman nuevos formatos como los mini stands para empresas y las zonas de catas reservadas.

El programa volverá a poner en primer plano la calidad de los productos extremeños, con catas de vinos de la Denominación de Origen Ribera del Guadiana y propuestas internacionales procedentes de territorios como Azores y Sudáfrica. Junto al vino, el aceite y la aceituna mantendrán un papel protagonista con actividades ligadas a denominaciones de origen como Gata-Hurdes, Monterrubio o Villuercas-Ibores-Jara.

Almendralejo se prepara para reivindicar en Vinac 2026 su capitalidad del vino y la aceituna / VINAC

Vertiente profesional

Vinac 2026 tendrá también una marcada vertiente profesional. La programación incluye una misión comercial inversa organizada por Extremadura Avante, además del Wine Innovation Summit, centrado en los retos y oportunidades del sector. Conferencias, mesas redondas y encuentros con expertos nacionales e internacionales completarán una agenda que quiere mirar al presente del mercado, pero también a su futuro.

La gastronomía será otro de los pilares del salón, con maridajes de productos extremeños, exhibiciones culinarias y degustaciones innovadoras. Durante esos días se entregarán además los premios a los Mejores Vinos, Aceitunas y Aceites 2026, junto a otros reconocimientos ya tradicionales como la Musa de la Vendimia, el Embajador del Cava y el Premio Mantel Blanco.

Los Toreros Muertos, una de las estrellas de la Feria Gastronómica y de la Tapa. / EL PERIÓDICO

Más la Feria Gastronómica y Ruta de la Tapa

La programación se verá reforzada, además, con la Feria Gastronómica y la Ruta de la Tapa, ampliando el alcance popular de un certamen que, en su 25 aniversario, quiere seguir creciendo sin perder su raíz. Almendralejo se prepara así para vivir durante tres días una nueva reivindicación de su vínculo con la tierra, con la mesa y con dos de sus grandes señas de identidad: el vino y la aceituna.