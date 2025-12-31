Navalmoral de la Mata consolida su crecimiento con inversiones clave, planificación a largo plazo y un enfoque integral en servicios y ocio

Durante el último año, Navalmoral de la Mata ha consolidado una línea de trabajo centrada en la inversión pública, la planificación y la dinamización social y cultural, con actuaciones que han tenido un reflejo directo en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas y que, al mismo tiempo, sientan las bases de su desarrollo futuro. La acción municipal ha combinado obras visibles, mejora de servicios y una intensa programación de actividades pensadas para todas las edades.

En materia de infraestructuras y urbanismo, uno de los ejes principales ha sido la renovación del espacio público, con la continuidad del proyecto de plataforma única, que ha seguido avanzando por distintas calles de la localidad. Estas actuaciones han permitido renovar pavimentos, redes de saneamiento y abastecimiento, mejorar la accesibilidad y favorecer una movilidad más segura. A ello se han añadido actuaciones de arreglo y mejora de calles, acerados y zonas comunes en distintos puntos del municipio, dentro de una estrategia sostenida de mantenimiento urbano.

Obras y mejoras de infraestructuras en Navalmoral de la Mata, supervisadas por el alcalde, Enrique Hueso. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Plan Barrio

Entre las inversiones más relevantes destaca el Plan Barrio, destinado al barrio de la Marcha Verde, con una inversión de 2.957.000 euros para la modernización integral de esta zona. El programa incluye la rehabilitación de 112 viviendas, con ayudas que cubren hasta el 80 % de la inversión y, en caso de hogares vulnerables, el 100 %. Las obras contemplan mejoras de cubiertas, eficiencia energética, aislamiento, fachadas, cerramientos, fontanería, saneamiento y electricidad, así como mejoras en la accesibilidad y en las zonas comunes, incluyendo parques y áreas verdes. Esta actuación convierte al Plan Barrio en un ejemplo claro de inversión que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y revitalizar un espacio urbano completo.

Otra actuación destacada ha sido la construcción del nuevo aparcamiento del Hospital Campo Arañuelo, un espacio de 3.300 metros cuadrados con capacidad para 110 plazas, incluyendo 3 para movilidad reducida y 3 para carga de vehículos eléctricos. Los trabajos han incluido asfaltado, iluminación, alcorques, señalización de plazas e instalación de arbolado, y la obra fue adjudicada por un total de 2.993.661,80 euros, mejorando de manera significativa la accesibilidad al hospital y la comodidad de usuarios y profesionales.

Obras y mejoras de infraestructuras en Navalmoral de la Mata, supervisadas por el alcalde, Enrique Hueso. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

El ayuntamiento ha reforzado su apuesta por el deporte y el ocio saludable, con inversiones que amplían y diversifican las instalaciones municipales. Entre estas actuaciones destaca la construcción del bar-restaurante de la piscina municipal, con una inversión de más de 350.000 euros, que dotará de servicios tanto a los usuarios de la piscina como al polígono industrial colindante y al gran número de trabajadores situados en la zona. Además, se ha renovado el césped del campo de fútbol, con una inversión de 250.000 euros, mejorando las condiciones de juego y la seguridad de los deportistas. La localidad continúa ampliando su oferta deportiva al aire libre con la construcción de la pista de PumpTrack, con más de 1.000 metros cuadrados de recorrido y con una inversión de 39.960 euros. Esta nueva instalación se suma a la pista construida el año anterior en Skill Park, consolidando a Navalmoral como un municipio que diversifica y mejora continuamente sus instalaciones deportivas.

La juventud y la infancia han tenido un papel central en la programación municipal. Durante todo el año se han desarrollado actividades de ocio educativo, programas estivales, talleres, propuestas culturales y eventos pensados específicamente para los más jóvenes, con una participación que ha superado los centenares de niños y niñas en cada campaña. Las campañas de Navidad, verano y periodos no lectivos han contado con una amplia participación y refuerzan la conciliación familiar y el acceso al ocio en igualdad.

Trabajos de mejora de infraestructuras en Navalmoral de la Mata. / AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

Referente en cultura

Navalmoral de la Mata ha reforzado su posición como referente en ocio y cultura con eventos que atraen público de toda la región. En el Festival NavalSonora 2025, la localidad acogió a artistas de primer nivel como Mikel Izal, Miss Caffeína, RVFV y Kidd Keo, congregando a miles de espectadores durante sus jornadas y diversificando estilos musicales. Igualmente, la localidad contó con los festivales Araña Rock Festy Calle de la Marcha Fest. Además, el cartel de los toros de Navalmoral contó con figuras destacadas del toreo, reforzando la variedad de la oferta de ocio local. Más allá de los festivales, el programa cultural municipal ha ofrecido una amplia agenda durante todo el año con propuestas de teatro, música, literatura y espectáculos para todos los públicos, incluyendo nombres como el de Luis Landero, Juan Meseguer, Carmen Morales y Mabel Lozano, consolidando la cultura como motor de dinamización social Estas actividades no solo atraen a público de dentro y fuera de la localidad, sino que refuerzan la identidad cultural de Navalmoral y su proyección en la comarca, convirtiéndola en un referente en la programación de ocio y cultura.

En el ámbito de la planificación, uno de los hitos más relevantes ha sido el inicio del proceso para la redacción del nuevo Plan General Municipal, una herramienta fundamental para ordenar el crecimiento urbano, industrial y residencial de Navalmoral de la Mata en los próximos años. Este trabajo supone una apuesta por un desarrollo planificado, sostenible y con visión de largo plazo, que permita atraer inversiones, generar oportunidades y garantizar un crecimiento equilibrado.

En conjunto, el balance del año muestra una gestión municipal orientada a invertir con criterio, planificar el futuro y mantener una intensa actividad social, cultural y de ocio, con actuaciones que van desde la mejora de barrios y calles hasta grandes infraestructuras y eventos de primer nivel. Todo ello refleja a Navalmoral de la Mata como una localidad que avanza, cuida sus servicios, refuerza su identidad cultural y apuesta por la calidad de vida de todos sus vecinos.