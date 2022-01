La Asociación de Vecinos de Cerro Gordo ha convocado a las familias con hijos en edad escolar a una asamblea informativa el próximo 15 de enero, en la plaza Conde de la Torre del Fresno, con el objetivo de establecer un calendario de movilizaciones para reclamar a la Consejería de Educación que construya un instituto en la barriada. Se trata de una reivindicación que los residentes han puesto sobre la mesa en repetidas ocasiones, sin que hasta la fecha se haya obtenido ningún compromiso por parte de la Junta de Extremadura.

El pasado mes de noviembre, después de mantener una reunión con la delegada provincial de Educación, Olga Luengo, en la que se les trasladó que de momento no estaba previsto construir un instituto en el barrio, la asociación anunció ya anunció que, tras las fiestas navideñas, iniciarían protestas, pues los vecinos no están dispuestos a conformarse con un no por respuesta.

El presidente vecinal, Antonio Osorio, explicó ayer que en esta primera asamblea informativa quieren valorar con qué respaldo cuentan y consensuar las acciones a llevar a cabo. El colectivo no descarta realizar una marcha similar a la que ya protagonizaron hace años para reclamar el colegio, desde el barrio hasta la sede de la Delegación Provincial de Educación, en la avenida de Huelva. No obstante, según recalcó, el calendario de movilizaciones se acordará con los afectados.

Osorio recordó que, según el padrón de 2020, en Cerro Gordo había cerca de 1.600 niños de 0 a 16 años (una cifra que ahora será superior), lo que justifica, a su juicio, que Educación se plantee «ya» la construcción del instituto. En este sentido, apuntó que los centros de Secundaria más cercanos son los dos que hay en San Roque, que «no tendrán capacidad» para albergar a los alumnos de este barrio, a los de Cerro Gordo, La Pilara, la Urbanización Golf Guadiana y Suerte de Saavedra a corto plazo.

Asimismo, los vecinos criticaron que la Junta supeditara este recurso a la demanda del nuevo colegio, con casi 600 matriculados en su primer curso abierto, y ahora este compromiso no se tenga en cuenta. Este diario solicitó ayer a Educación su respuesta a estas quejas, pero no la obtuvo.