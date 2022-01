Un Roscón de Reyes sin esperas para poder degustarlo. Frente a las largas colas que antes de la pandemia se formaban en el paseo de San Francisco la mañana de la víspera de Reyes, ayer bastaban unos minutos para hacerse con una porción del típico dulce que volvió a repartir el Ayuntamiento de Badajoz, tras tener que cancelarse en el 2021 por la situación sanitaria. La falta del chocolate caliente para ‘empujar’ el bocado, la ausencia de premios y el temor a los contagios hicieron mella en esta cita navideña. La Concejalía de Cultura tenía preparados 515 roscones (unas 8.000 porciones, incluidas las elaboradas para personas celiacas y diabéticas), pero solo se consumieron 335. Los 180 restantes se llevaron a los comedores sociales, el Banco de Alimentos y a la Hermandad de la Soledad para sus desayunos solidarios, según explicó la concejala Paloma Morcillo.

No obstante, en los tres puntos de reparto habilitados hubo un goteo de «fieles» que, pese a todo, quisieron cumplir con la tradición. Es el caso de Teófila García, que tiene un puesto en el mercado navideño. «Es una tradición familiar y, aunque no haya chocolate ni premios, hay que venir». Ella fue la primera en recoger una porción de Roscón. Se colocó en la cola 15 minutos antes de las diez de la mañana. Detrás apenas había una veintena de personas. Sin covid, hubieran sido cientos.

Gragera: "Pido compromisos con los proyectos pendientes en Badajoz"

Salud para todos, que es lo primero, pero también «compromisos» con la ciudad de Badajoz para que se pongan en marcha todos los proyectos pendientes. Es lo que ayer pidió a los Reyes Magos, y de paso a otras administraciones, el alcalde, Ignacio Gragera, quien defendió que Badajoz «merece un 2022 brillante». Su carta, casi un listado, además de un proyecto « público transformador» que compense la marcha del centro de energías renovables a Cáceres, el alcalde incluyó antiguas reivindicaciones como la urbanización del tramo final de la avenida Ricardo Carapeto o la segunda rotonda de acceso a Cerro Gordo, que llevan cinco años de retraso. También mencionó la duplicación de la carretera de Sevilla, pendiente desde hace 15 años, las autovías A-81 o la de Badajoz Cáceres. «El problema de la ciudad es que todos los años pedimos lo mismo, porque no se concretan», lamentó Gragera, quien defendió que se trata de actuaciones «vertebradoras» de Extremadura y de la ciudad más grande de la región. «Seguiremos insistiendo, no hay que desfallecer, pero sí poner de manifiesto que no podemos pelear nuevos deseos cuando los primeros ni siquiera están en visos de iniciarse», dijo el alcalde en su visita al paseo de San Francisco para probar el Roscón de Reyes.

En cuanto a la situación de la pandemia en la ciudad, con una incidencia que supera los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes (la más elevada desde que se inició la pandemia), el alcalde, a preguntas de la prensa, recordó que los ingresos hospitalarios no se acercan a los del año pasado por estas fechas y la «realidad es otra», por lo que, de momento, no se van a aplicar medidas extraordinarias, sino que se van a seguir las directrices de Salud Pública. En este sentido, señaló que las actividades organizadas por el ayuntamiento, incluidas las Escuelas Deportivas Municipales, no se van a adoptar protocolos diferentes a los que ya existen. No obstante, si fuera necesario «a futuro, se hará» .