Un hombre resultó ayer herido leve tras ser agredido por otro con una navaja. El incidente tuvo lugar sobre las 19.00 horas en una vía pública de Jerez de los Caballeros. La Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz todavía no sabe los motivos por los que se produjo el incidente, pero asegura estar instruyendo diligencias por las lesiones producidas por el agresor para averiguar lo sucedido.

La víctima no presenta heridas de gravedad, puesto que, según indica la Guardia Civil, no llegó a haber pinchazo, tan solo erosiones. Los los dos implicados son vecinos de Jerez de los Caballeros, aunque no ha trascendido su edad.