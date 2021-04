En Valuengo, pedanía de Jerez de los Caballeros (Badajoz), llevan la mañana revolucionados con la presencia de los medios de comunicación. Un vecino conocido por todos, Rufino Peanilla Castellano, ha resultado agraciado con más de 5,44 millones de euros del Gordo de la Primitiva en el sorteo del domingo. Un cantidad que resuelve la vida y la de su entorno a este soltero de 47 años, dedicado a la agricultura y la ganadería desde que hace casi 7 años tuvo un grave accidente que lo apartó de su trabajo en la siderurgia de Gallardo. Rufino selló el boleto que lo ha convertido en millonario de la noche a la mañana “donde la Paqui”, que es el despacho de Jerez de los Caballeros situado en la plaza Vasco Núñez, conocida como Fuente Caballos.

La combinación que ha dado un vuelco a su destino es 24 21 44 42 19. El número clave (reintegro) es el 2. El de Rufino es el único boleto acertante de Primera Categoría (cinco aciertos más reintegro). A eso se le llama fortuna y puntería. “Yo no me lo creo todavía”, repite el ganador, aún nervioso por todo lo que le están sucediendo, sin esperarlo. Sus conocidos no dejan de felicitarlo “todo el pueblo, por todos lados”. Lleva buena parte de la mañana en la calle y no ha podido acercarse al campo, como tenía pensado hacer después de desayunar. “Ya ni campo, ni nada”. Esta mañana se acercó a Jerez de los Caballeros a recoger a una hermana y estando allí pasó un conocido del Valle de Santa Ana que le comentó que la Primitiva había tocado en Valuengo. “¿No habrá sido a ti?, preguntó a Rufino. Todavía no sabía nada y ni se lo planteó. Con las mismas se dirigió a su casa y paró a desayunar en el bar Río Ardila, aunque hasta las ganas se le quitaron. El del bar también le preguntó, Rufino se acercó a por sus apuestas y en el bar comprobaron que, efectivamente, él era el vecino más buscado del momento.

Rufino sigue atendiendo a la prensa y por mucho que le preguntan, no sabe qué responder sobre el destino que va a dar a todo este dinero. No le ha dado tiempo a asimilarlo. Sí tiene claro que va a seguir trabajando. Tiene unas ovejas y un campo que cultiva. “Una persona que no haga nada, a mí no me parece”. Por mucho que le insistan, no se atreve aún a hacer planes porque no le ha dado tiempo a pensarlo. Tiene además mucha familia con la que compartir su buena suerte. Son 4 hermanos. Rufino es muy conocido en Valuengo donde “todo el mundo me quiere” y hoy las felicitaciones le están llegando “por todos lados”, hasta de sus compañeros con los que trabajaba en Gallardo. De momento, ni siquiera ha pensado en cómo celebrarlo. “Algo habrá que hacer, a ver si se pone esto mejor”.