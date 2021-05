El ex alcalde de Alburquerque Ángel Vadillo ha anunciado hoy su incorporación “como coordinador, asesor y portavoz del equipo de gobierno” local expresando su disponibilidad «para toda la gente del pueblo» y ha anunciando que su principal prioridad es «que todos los salarios pendientes estén pagados a la mayor brevedad posible». El político local ha anunciado, además, la creación de una asociación sociocultural para que los proyectos no se pongan en riesgo por «intereses políticos» así como la creación de ORPO como partido político del que será promotor y director y al que se incorporarán «una parte importante» del equipo de gobierno. Esta situación la realiza Vadillo dado “el bloqueo” que, ha dicho, "ha llevado a cabo el PSOE" con su persona.

Ángel Vadillo, en una grabación que después ha distribuido a los medios de comunicación local, ha recordado los motivos que, según su criterio, no pudo presentarse a la últimas elecciones expresando que «la candidatura fue judicializada y llevada a un extremo poco democrático». Para él, ha vivido periodo de dos años que ha calificado como «una travesía en el desierto» siendo apartado judicialmente de la función pública. El ahora coordinador del equipo de gobierno local se ha referido al tránsito de todo este tiempo, (donde ha estado enfermo) y a las últimas semanas en las que ya se encuentra bien y considera que puede aportar al municipio. Vadillo ha asegurado que su vuelta al ayuntamiento ha sido solicitada por sus compañeros y él ha decidido aceptarlo.

“A partir de mañana martes estoy disponible para la gente del pueblo, agradezco a aquellas personas que se alegran de mi vuelta aunque no en mi condición de alcalde (…) pero ya puedo aportar y voy a hacerlo”. “Desde este martes estoy disponible para el equipo de gobierno y para la gente del pueblo y estaré muy agradecido a quien me dé su apoyo en esta nueva trayectoria”, ha señalado.

El ex alcalde ha asegurado que ha vivido este tiempo con “gran impotencia” por “querer hacer y no poder” dada su condición servidor público durante 24 años. El ex alcalde se ha referido a los retrasos en los pagos de nóminas expresando que «cualquiera puede y debe reivindicar su derecho». Vadillo ha criticado, no obstante, la «utilización política» del caso, refiriéndose especialmente al escrache que, según ha dicho, se hizo contra la alcaldesa y varios concejales del equipo de gobierno.