El joven alcalde de Valencia del Mombuey y presidente de la Mancomunidad Sierra Suroeste, Manuel Naharro, será candidato a presidir el PP provincial en Badajoz y por tanto sucesor de Francisco Javier Fragoso en este cargo, según han confirmado fuentes de su entorno, si finalmente no hubiese más opciones en liza, como parece lo más probable, dado que Génova no quiere un congreso de confrontación. El congreso provincial de los populares en Badajoz se celebrará el domingo 18 de julio, aunque todavía no se ha hecho oficial. La fecha se dará a conocer mañana, cuando se reúna el comité de dirección y la junta directiva provinciales, donde posiblemente Fragoso anunciará que no se presenta a la reelección, algo que se da por hecho dentro del partido, después de que el todavía alcalde de Badajoz haya manifestado públicamente que hasta que no se convoque el congreso no lo comunicaría.

Manuel Naharro, de 35 años, encabezaba una de las dos candidaturas que se estaban gestando en la provincia para dar un nuevo impuso al PP pacense. En la otra lista el candidato era el alcalde de Lobón, Roberto Romero, acompañado de Juan Antonio Barrios, alcalde de Fuente del Maestre y portavoz del grupo popular en la Diputación de Badajoz, que iría de número dos. Con Romero y Barrios iban también el diputado Bibiano Serrano y los alcaldes de Táliga (David Fernández) y de Talavera la Real (Manuela Sancho), así como Nazareth Mesías, presidenta de Nuevas Generaciones en la provincia. Pero en el último momento, poco antes de que se convoque el congreso, Barrios ha provocado un vuelco al decidir que acompaña a Manuel Naharro en su candidatura, donde también irá como secretario general.

Con lo ocurrido, el alcalde de Valencia de Mombuey las tiene todas consigo para liderar a los populares pacenses. La lista de Naharro tiene el respaldo del presidente nacional, Pablo Casado, frente a la que encabezaría el alcalde de Lobón. Los integrantes de la candidatura de Romero no acaban de entender el giro que ha dado Barrios en sus intenciones y el malestar por las consecuencias que conlleva es palpable.

Además de Barrios, Naharro ha incluido en su lista a un nutrido número de alcaldes del entorno, de municipios pequeños. Así, cuenta con la alcaldesa de Fregenal de la Sierra (Tina Rodríguez), de Feria (Manuela Cornejo), de Cheles (Antonio Sierra), Barcarrota (Alfonso Macías), Zahínos (Gregorio Gallego), Oliva de la Frontera (José Rangel), Esparragosa de Lares (Fernando García) y Esparragosa de la Serena (Javier Villar), y también del diputado nacional Víctor Píriz. La candidatura se presenta como una lista de renovación -“que falta hace”, sostienen sus integrantes- para dar un nuevo impulso al partido que pueda ser origen del cambio que necesita la provincia y la región “con nuevas energías, nuevas ilusiones y nuevas ganas”, según defienden. De salir adelante, estos nombres darían un mayor protagonismo al espacio rural en la dirección provincial del PP, cuya presidencia ha ostentado siempre el alcalde de Badajoz o un miembro de su equipo de gobierno. Antes que Fragoso, lo fue Miguel Celdrán y José Antonio Monago.

Madrid ya ha dicho que no quiere más de una candidatura, pero cualquier afiliado que tenga el respaldo de 75 avales puede, en teoría, presentarse. Naharro aspira a conformar una lista de consenso y seguirá trabajando en la integración.