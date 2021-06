La abogada de la familia de Manuela Chavero, la vecina de Monesterio de 42 años cuyos restos óseos fueron hallados en una finca del autor confeso de su muerte, califica los hechos de asesinato y difiere del juez instructor, quien en un auto "abre un elenco de posibilidades" del delito.

En declaraciones a EFE, la letrada Verónica Guerrero ha explicado que el juez instructor de la causa, en un auto en el que rechaza la libertad condicional del presunto autor de la muerte de Manuela Chavero, expone "un elenco de posibilidades que, a mi juicio, se ha equivocado al plasmarlo".

"El juez podrá interpretar la ley, pero la ciencia es la ciencia", ha añadido Guerrero en referencia a que, en su opinión, las pruebas periciales realizadas reflejan que fue un asesinato.

La posibilidad de que no sea asesinato es "una hipótesis" expuesta por el juez que, desde luego, no comparto y la Fiscalía tampoco". "Con las periciales que tenemos no compartimos que se pongan sobre la mesa todas las hipótesis" posibles, ha añadido.

Guerrero ha expuesto que la instrucción de la causa está prorrogada, de momento, hasta septiembre. "Aún me quedan muchas cosas por proponer" para la instrucción, "por lo que dudo de que este año pueda celebrarse el juicio", ha dicho.

La confesión del detenido por la muerte de Manuela, la mujer desaparecida en Monesterio (Badajoz) en julio de 2016, puso fin en septiembre de 2020 a 1.534 días de más desesperación que de esperanza, en los que hubo varias líneas de investigación, numerosas batidas, varios sospechosos y "una angustia familiar" que conmovió a este pequeño pueblo pacense.

Este "calvario", como así lo definió en su día la hermana de Manuela, Emilia Chavero, se cerró con la confesión del detenido, un vecino del municipio y con la localización de restos óseos de Manuela.

Desde entonces, la Guardia Civil, en el marco de la diligencias judiciales, ha practicado varios registros domiciliarios en la vivienda donde se produjo la muerte de Manuela y cuatro reconstrucciones de los hechos con presencia del presunto autor, un joven de 28 años que permanece en la cárcel de Badajoz desde su arresto.