Monesterio confía en que las autoridades sanitarias informen favorablemente a las judiciales y así poder evitar una segunda semana de cierre perimetral del municipio. Los datos que se han ido conociendo a lo largo de la semana atestiguan un retroceso de la infección, con cifras similares a las de primeros de junio. Las altas epidemiológicas superan en la última semana al número de casos positivos comunicados. Además ayer se realizó un segundo cribado masivo, en el que todos los vecinos que se sometieron a las pruebas de antígenos, dieron negativo.

Pese a que en las últimas 24 horas se hayan comunicado dos nuevos positivos por covid-19 en la localidad, la cifra de afectados no varía. A la espera de conocer las altas que pudieran darse a lo largo del día de hoy, Monesterio cuenta actualmente con 19 casos activos y 10 altas, sobre un total de 29 casos, que hasta el momento son los que se han confirmado en el municipio desde el pasado día 27 de mayo. Afortunadamente no se han producido hospitalizaciones, y no hay que lamentar ningún fallecimiento. Con esta incidencia, la localidad vuelve a valores próximos a los 400 casos por cada 100.000 habitantes.

Cribado

Con la intención de descartar nuevos positivos, pero sobre todo, de perfilar la evolución de la pandemia en el municipio, las autoridades sanitarias convocaron un nuevo cribado masivo, destinado a toda la ciudadanía, pero, principalmente a aquellas personas del entorno de vecinos contagiados. Pese a la premura de la convocatoria, la responsabilidad y la colaboración ciudadana volvieron a hacerse patentes. En total se realizaron 42 test de antígenos, entre posibles personas cercanas a núcleos familiares con contagios, y todos dieron negativo. El cribado volvió a realizarse en el Pabellón Multiusos del recinto ferial, con la presencia de dos enfermeros del Centro de Salud y el apoyo de la Policía Local.

Hostelería

También, la tarde de este miércoles tuvo lugar una reunión entre el sector de la hostelería y el ayuntamiento de la localidad. La convocatoria se correspondió con la “incertidumbre” generada en este sector ante el “precipitado” cierre perimetral, efectivo hace ya una semana. Los hosteleros necesitaban información sobre el porqué de esta decisión. El alcalde, Antonio Garrote, coincidió con los empresarios en que esta reunión “debía haberse realizado antes”; con el objetivo de “haber aclarado cuestiones como, por qué se cierra un municipio, de qué conceptos depende, o a quien corresponde esta decisión”.