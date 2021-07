El prestigioso periodista deportivo Roberto Gómez, a través de un vídeo difundido por el club, Corona Chica, Piñón Grande, hace una invitación generalizada para la participación en la XII Ruta del Jamón de Monesterio, que se celebrará el próximo día 21 de agosto.

La cita, más que consolidada en el calendario cicloturista nacional, forma parte de las actividades deportivas, que organiza el ayuntamiento en colaboración con asociaciones locales. El evento deportivo, para un máximo de 200 ciclistas, forma parte de la programación oficial de actividades del Día de Jamón, Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

La invitación

Roberto Gómez, señala que “ir a Monesterio es una alegría”. El simbólico periodista deportivo añade: “Lo tiene todo. El Jamón de Monesterio no tiene solamente fama local, provincial, o regional; sino mundial”. Y añade: “El ciclismo, no es el deporte de moda, es el deporte de todos”. Ambos conceptos, jamón-ciclismo, son más que suficientes, sostiene el informador para que los aficionados a este deporte, no se pierdan esta importante ruta, que “representa los valores de Monesterio, del jamón y del ciclismo”. El vídeo, puede verse y descargarse en la siguiente dirección: https://youtu.be/Xc978DKxRpo

La ruta, cuyo periodo de inscripciones se encuentra abierto a través de la página web de la Federación Extremeña de Ciclismo, se presenta con un itinerario circular, a través de diferentes carreteras de la comarca. Entre otras características, la organización informa de que durante el recorrido se mantendrá la “velocidad controlada”, y se dispondrá de dos avituallamientos, en uno de los cuales no faltará el Jamón de Monesterio. El recorrido es de 50 kilómetros. Por motivos de la covid-19 no habrá ducha, ni comida, después de la prueba. Para prevenir contagios, entre otras medidas, tanto en la recogida de dorsales, como en la salida, meta y entrega de premios, será obligatorio el uso de mascarilla y respetar la distancia de seguridad.

La organización entregará premios a los cinco clubes más numerosos, al corredor más veterano y al más joven, que terminen la ruta, así como al corredor de procedencia más lejana. Salida y meta se ubicarán en los aledaños de la piscina municipal, en el complejo deportivo del Tejar.