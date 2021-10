Fueron los primeros en vacunarse, junto a sus cuidadoras, sanitarios y grandes dependientes. Muy esperanzados, recibieron su primera dosis el pasado día 13 de enero. Después de algo más de ocho meses, los mayores residentes en los Pisos Tutelados de Monesterio, acaban de recibir la tercera dosis, o dosis de refuerzo frente a la covid-19.

Este jueves, a las 13 horas, un grupo de sanitarios adscritos al Centro de Salud de la localidad, se desplazó hasta las dependencias de la residencia de mayores, para vacunar a los 17 residentes que conviven en este centro, y que afortunadamente, han sido capaces de resistir a la pandemia sin que se haya producido un solo contagio entre ellos.

Más seguros

Los residentes recibieron su tercera dosis con las mismas ganas e ilusión que la primera. Tomaron este pinchazo extra, con alegría y la convicción, --manifestaban algunos de los abuelos y abuelas de este centro--, de que “a partir de ahora nos sentiremos, todavía más seguros, frente a este virus”.

El perfil de fragilidad de las personas mayores que viven en residencias, unido a las múltiples patologías que suelen padecer, y desde luego, a la convivencia en un entorno cerrado, fueron algunos de los argumentos para que las autoridades sanitarias decidieran recomendar esta tercera dosis entre el colectivo.

Tras la aprobación, por parte del Ministerio de Sanidad, de administrar esta tercera dosis de refuerzo, y en consonancia con el asentimiento de la consejería de Sanidad, a lo largo de esta semana se está desarrollando el proceso de vacunación con tercera dosis, tanto a los residentes de los Pisos Tutelados, como a aquellas personas con grave inmunosupresión, entre las que están incluidas las personas con trasplante de órganos, pacientes en tratamiento con fármacos que se utilizan habitualmente junto a la quimioterapia, así como para otras enfermedades.

Pendientes

Ahora, tras haber recibido su tercer pinchazo, Monesterio y su Zona de Salud, cierran el círculo con todos los tramos edad, (a partir de los 12 años), vacunados. Sólo quedan algunas personas, que por diferentes circunstancias “no acudieron, o no pudieron acudir” a los diferentes llamamientos que se han venido realizando durante los últimos meses para ser inmunizados. En este contexto, desde el Centro de Salud de la localidad, se continúa haciendo un llamamiento generalizado entre los “aún no vacunados, o quienes no han completado pauta”, para que contacten con los servicios administrativos del centro, donde serán informados y se les dará día y hora para su vacunación.