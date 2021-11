Las lluvias del fin de semana dejaron un terreno de juego impracticable en el Municipal de Monesterio. Este condicionante pesó, y mucho, en el juego de los amarillos. Su entrenador, Aurelio Bielsa, resumía: “En el patatal en el que hemos jugados hoy, no se podía hacer mucho más que mantenerse de pie”.

El Club Polideportivo Monesterio recibía al colista de la clasificación, un Torremejia ávido de victoria, que como presuponía el cuerpo técnico local, vino a por todas, y se llevó su primer punto de esta entretenida liga en la Primera División Extremeña, Grupo 4.

El estado del terreno de juego no fue el único obstáculo al que tuvo que sobreponerse el Monesterio. El equipo acudió a este encuentro repleto de bajas. Edu Contreras, convaleciente de un golpe en la espalda; Joselu, baja por sanción; Canile, en el banquillo, para no forzar su recuperación… La calidad del C.P. Monesterio no se vio plasmada en el resultado final, en un partido sin goles, en el que se generaron algunas ocasiones muy claras, pero falló la puntería.

Descontento

Empate a cero, que no satisface al entrenador local; aunque en el plano positivo, hay que recordar que los amarillos, actualmente octavos en la clasificación, han conseguido media docena de puntos, en las seis jornadas disputadas y aun no han perdido ningún partido en casa. Eso sí, por detrás se enchufan Solana, Santa Marta y La Garrovilla, los tres, a dos puntos del Mone. Nadie dijo que el regreso a la categoría iba a ser fácil.

La próxima jornada les tocará medirse al Club Polideportivo Oliva, que viene de perder frente al líder de la categoría.

Juveniles

El encuentro juvenil, en el desplazamiento de los amarillos a Aceuchal, la tarde del sábado, se suspendió nada más comenzar la segunda parte. Las lluvias impidieron jugar hasta el final este interesante encuentro que los locales iban ganando dos a uno. Ahora les toca esperar la decisión federativa que determine cuando se jugará el tiempo restante. Actualmente, con este partido menos, los juveniles ocupan la quinta posición de la tabla, con 12 puntos. La próxima jornada recibirán al Zafra B, actualmente décimos, con 3 puntos.