150 personas, según los organizadores, han participado en el corte de la carretera Ex-110 a su paso por Alburquerque en protesta por los impagos de hasta once nóminas que sufren los trabajadores municipales.

Los cortes, en intervalos de quince minutos para causar el menor perjuicio posible a los conductores, comenzaban a las 9.00 horas y se prolongaban hasta las 11, tal y como había autorizado la Delegación del Gobierno en Extremadura al Grupo de Trabajadores Municipales Afectados por los Impagos, colectivo convocante. A los trabajadores se sumaban vecinos y representantes políticos y sindicales, además de contar con una amplia cobertura mediática.

Las consignas más repetidas fueron "trabajamos, pero no cobramos", "Vara, da la cara", "alcaldesa, dimisión", "Alburquerque no se lo merece", entre otras, mientras que Pepa Boza, una de las portavoces de los trabajadores daba a conocer la "situación límite que estamos soportando", pidiendo explicaciones, "a la Junta y a la Diputación de Badajoz que ha puesto sobre la mesa una propuesta urgente para el pago a los trabajadores, que fue confirmada posteriormente por el PSOE, pero que no acaba de llegar, mientras que nadie nos informa cuándo van a implementar esta medida".

Los cortes de carretera se llevaron a cabo sin incidencias e incluso los manifestantes agradecían con aplausos la compresión y solidaridad mostrada por los conductores, mientras que estos respondían haciendo sonar sus cláxones en señal de apoyo". La acción reivindicativa finalizó en el edificio consistorial antes de disolverse.

Los trabajadores están dispuestos a aumentar la intensidad de las protestas ante la gravedad de un problema que se prolonga demasiado y que sigue erosionando su salud, y la de sus familiares. "Es insoportable y muchos tienen la baja médica y otros acuden a sus familias y a Cáritas porque le escasean ya los productos más básico", señala Boza. Actualmente la platilla de trabajadores es de unas 150 personas, de los cuales unos 40 protagonizan las protestas.