El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ve intolerable que la Delegación Provincial de Educación de Badajoz haya dado autorización al Ayuntamiento de Villar del Rey para ocupar 100 m2 del actual patio de recreo del CEIP María Auxiliadora para la construcción municipal de una sala de musculación.

En nota de prensa, PIDE denuncia que esta cesión ha quedado recogida mediante resolución firmada por la delegada provincial de Educación en Badajoz, una medida que no entiende ya que "los espacios escolares de nuestros centros son para el desarrollo de actividades escolares en los mismos".

A su juicio, ceder terrenos del patio para usos ajenos al centro educativo, además de suponer un empeoramiento de las instalaciones, es un acto irresponsable de los gestores educativos que tendrían que velar, siempre, por la mejora de los centros y que, en este caso, han tomado una decisión contraria.

Por esta razón, PIDE ha registrado una petición a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, en la que pide que se retire esta autorización de desafectación de terreno del centro y no se permita ninguna construcción que no sea necesaria exclusivamente para las actividades del colegio público, ya que no se pueden perder espacios para usos ajenos al educativo.