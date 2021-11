Alonso Ferrera subió al escenario de 'Got Talent' con su violín en mano decidido a conquistar al público y al jurado. Con solo 13 años, aseguró al inicio de la actuación que si se presentaba al talent era porque conoció al prestigioso Ara Malikian en un concierto y le dijo que tenía que presentarse a un concurso. Se atenuaron las luces y comenzó el show.

Apenas 15 segundos le bastaron a Santi Millán, presentador del programa, para sorprenderse: "Cuidado como ha empezado el niño", exclamó.

El joven asegura que lleva tocando este instrumento solamente dos años. El jurado quedó boquiabierto. "¿Dos años? ¿Qué?", preguntó anonadada Edurne. "Recojan, salgan del teatro que ya está. Se acabó", le siguió Dani Martínez, otro de los miembros de la mesa. Estos dos le dieron un 'sí' para que Alonso pasara a la siguiente fase. Sin embargo, el turno era ahora para Risto Mejide, que incrédulo le dijo que no era posible que llevara tan poco tiempo. "¿Antes recibías clases?", cuestionó. "Estudié solfeo y clarinete", respondió el oliventino. A lo que Risto le dijo que entonces sería un 'no', bromeando. "No hombre, no. Son tres 'síes'", concluyó.