Un aula de 3º de Educación Infantil del colegio El Llano de Monesterio permanece en cuarentena por un caso de covid-19, entre uno de sus alumnos.

La comunicación llegaba al centro educativo por parte de las autoridades sanitarias tras detectarse en el centro de salud un caso positivo de coronavirus en un menor, de cinco años, que cursa estudios de Educación Infantil en el centro educativo.

Antonio Calderón Matitos, director del colegio, ha explicado que "siguiendo los protocolos establecidos" actualmente "está confinada un aula de cinco años, su profesora-tutora y una alumna de prácticas". A partir de esta situación, manifiesta el director, "nos ponemos a disposición de Sanidad para llevar a cabo cuantas acciones o medidas sean necesarias para contener la propagación del virus".

Por tratarse de un aula de Educación Infantil, su alumnado "no está obligado a realizar clases telemáticas hasta que pueda retomar sus clases presenciales". El director del centro reitera "que el virus continúa presente con lo que no podemos olvidar todas las medidas ya conocidas para evitar contagios". Sobre todo, dice Calderón, "entre el alumnado de Infantil y Primaria, que por sus edades, se corresponden con la franja de población no vacunada".

Tres meses

La comunicación de este caso positivo por parte de Salud Pública llega casi tres meses después de que Monesterio cerrara la quinta ola, que dejó un total de 92 contagios entre sus habitantes. Desde el día 24 de agosto no se comunicaba ningún positivo.

En cifras totales, desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias han comunicado un total de 257 casos positivos entre los habitantes de este municipio. Del total, 250 personas han recibido su alta epidemiológica; 6 han fallecido como consecuencia de la infección, y actualmente solamente habría un caso activo, que se corresponde con el de este menor.