La corporación municipal de Alburquerque ha celebrado este jueves una sesión ordinaria de pleno, cuatro meses después de la anterior, al carecer de secretario tras la marcha del titular. La sesión que había levantado mucha expectación debido a que entre los puntos del orden del día se encontraban la toma de posesión de tres concejales electos, así como poner en conocimiento del pleno la renuncia de otros tres: Cipriano Robles, Sandra Maya y Matías Duro. Finalmente, han tomado posesión dos nuevos ediles, Inmaculada Becerra y Juan Cordero, cuando había tres asignados, pues no se ha presentado Susana Gil, a la que ha excusado la alcaldesa, Marisa Murillo, por lo que por primera vez queda en minoría el grupo gobernante, no adscrito, con 4 ediles, por 5 de la oposición, 4 de IPAL (Independientes por Alburquerque) y 1 del PSOE.

Hasta hoy, sólo siete de los 13 ediles que conforman la corporación mantenían sus actas, seis dimitieron, y uno, Juan Carlos Prieto, se mantuvo fiel a las siglas del PSOE, ganador de las elecciones, con 9 ediles, entre ellos Murillo, que encabezaba la lista y que fue expulsada del partido y gobierna en calidad de grupo no adscrito.

El pleno se celebró con normalidad, ya que de nada sirvió el recurso presentado por el PP de la provincia de Badajoz contra su celebración a puerta cerrada «por la incidencia de covid-19 en la localidad», según la convocatoria.

En el exterior del edificio se congregó un grupo de unas 50 personas que pedían a gritos la dimisión de la alcaldesa y sus concejales, lo que daría paso a que la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura nombrasen una gestora que se hiciese con la riendas de un ayuntamiento en quiebra. También en el exterior, el diputado regional por el PP, Juan Parejo, pedía la dimisión de Murillo y del asesor del equipo de gobierno y exalcalde, Ángel Vadillo, «debido a la crisis social, política y económica que sufre la localidad».

Otro de los puntos del orden del día fue la adaptación de la petición de la Delegación del Gobierno en Extremadura para cambiar la denominación del puesto que ostenta Ángel Vadillo de director general del grupo de gobierno al de asesor portavoz del equipo de gobierno.

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz de IPAL, Manuel Gutiérrez, se refirió a los pagos exigidos por sentencias judiciales, las incontables deudas, los cortes de luz y telefonía a las dependencias municipales, la situación en que se encuentran las cuatro residencias municipales, los motivos de la renuncia de la interventora, la tasa de basuras, cuándo se va a regularizar la tramitación de licencias de obras, o la labor de la concejala Laura Santalla. Gutiérrez deseo suerte a los nuevos concejales, aunque les recordó que Alburquerque se encuentra en una situación muy difícil y que con su presencia «todo irá a peor al alargarse la agonía del régimen que nos ha traído hasta aquí».

Prieto se interesó por las explotaciones asentadas en terrenos comunales y si están al corriente de pago los aparceros, las instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales, la implantación de fibra óptica, y las residencias municipales. El edil socialista recordó que el PSOE de la provincia de Badajoz instó en una nota de prensa a los miembros de su lista electoral a que no tomasen posesión de sus actas de concejales, «debido a la actual situación de caos y ruina que atraviesa el consistorio, con trabajadores municipales que no cobran sus nóminas desde hace más de once meses, acumulación de impago a proveedores y que, además, ha supuesto una merma en la calidad de los servicios municipales». Los dos nuevos concejales no militan en el PSOE por lo que no pueden ser expulsados tras romper la disciplina y sentarse en la bancada del grupo gobernante.

Por otro lado, la oposición pidió que se proponga a la Junta, el 20 de mayo y el 9 de septiembre como días de fiesta local en 2022. La alcaldesa señaló que al no haberse celebrado plenos en los últimos 4 meses no se pudo enviar a tiempo la propuesta a la Junta, por lo que no aparece publicada en el listado del DOE.

Las espadas siguen en alto a la espera de la celebración en diciembre de la sesión extraordinaria de pleno solicitada por IPAL y PSOE. donde piden la eliminación del puesto de confianza de asesor-portavoz del equipo de gobierno, así como la eliminación de la asignación presupuestaria de la alcaldesa. La oposición espera que corra la lista que ganó las elecciones y que finalmente no cuente el grupo gobernante con al menos 7 ediles, con lo que se procedería a la disolución de la corporación tras la dimisión en bloque de los 5 ediles de la oposición.