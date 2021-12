El ayuntamiento de Monesterio ha dado a conocer las cifras actualizadas de casos covid-19. El pasado viernes, las autoridades sanitarias habían comunicado un total de siete casos activos en el municipio; una cifra que casi se triplica tras el fin de semana. A fecha de ayer, el número de contagios asciende a 19, y todas las previsiones es que “continúen al alza”, una vez se conozcan los resultados de la gran cantidad de pruebas PCR realizadas durante la jornada del domingo, y de este lunes, en el Centro de Salud de la localidad.

Se están dando contagios entre diferentes grupos de edad, (el más pequeño, un bebé de pocos meses), en focos dispares, en el ámbito familiar, y sobre todo, social; con lo que se constata lo que se presumía que podría ocurrir tras el puente de la Constitución y la Inmaculada.

Más que preocupante

“La situación actual es más que preocupante”, ha transmitido a la ciudadanía el alcalde, Antonio Garrote. Los datos de contagios son “bastante peores que los que teníamos el año pasado por estas mismas fechas”. Hay que recordar que en diciembre de 2020, en plena pandemia, la localidad alcanzó el deseado índice de contagios cero. A fecha de hoy, Monesterio presenta una incidencia acumulada, a los 14 días, de 226 casos por cada 100.000 habitantes; una cifra que “en absoluto es la mejor para encarar las fiestas de la Navidad”.

En cualquier caso, se reitera desde el ayuntamiento, “lo primero es desear una pronta recuperación” a todos los vecinos y vecinas que actualmente se recuperan de la enfermedad”. Del mismo modo se pide “actuar, siempre, con prudencia, en todos los ámbitos cotidianos de nuestro día a día”. Tenemos que “ser conscientes, de que el virus continua aquí”, con lo que debemos “extremar” todas las medidas de prevención en el momento en el que nos relacionamos con otras personas.

6 M

Aunque en los próximos días comenzarán a darse altas entre los primeros afectados en esta última oleada, todas las previsiones apuntan a que durante los próximos días “continuará la curva ascendente de contagios”, en el municipio; con lo que desde el ayuntamiento, se pide a la población “el cumplimiento de la norma de las 6M”: Mascarilla, también en reuniones familiares. Metros, (mantener la distancia física interpersonal de al menos 1.5 metros). Manos, (lavado de manos frecuente). Menos contactos. Más ventilación. Y, me quedo en casa si tengo síntomas o me han diagnosticado de covid-19; o si he estado en contacto con algún caso.