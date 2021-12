La sesión plenaria del Ayuntamiento de Alburquerque solicitada por la oposición (IPAL y PSOE) y en la que se abordará eliminar el sueldo de la alcaldesa, Marisa Murillo, y el puesto de asesor-portavoz que ostenta el exalcalde Ángel Vadillo, se celebrará el próximo 20 de diciembre.

A las 12.00 horas tendrá lugar esta sesión extraordinaria al quedar convocada automáticamente por el secretario de la corporación municipal transcurrido el plazo de quince días establecido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local sin que la alcaldesa lo haya hecho.

En la sesión se someterá a votación la supresión de las dedicaciones parciales o exclusivas y la de la relación de puestos de trabajo de cualquier plaza de personal eventual que preste servicios al ayuntamiento. Ello supondría quitar el sueldo a la alcaldesa y eliminar el puesto de asesor-portavoz del equipo de gobierno que ostenta Vadillo.

Actualmente, y tras la toma de posesión de dos concejales en la última sesión de pleno, la oposición, con los cuatro ediles de IPAL y uno del PSOE, tiene mayoría, al contar el grupo gobernante no adscrito con cuatro miembros, por lo que, si no toma posesión de su acta algún otro concejal que apoye a Murillo, los asuntos del orden del día saldrán adelante.

La corporación municipal de Alburquerque la componen trece concejales y actualmente cuenta con nueve ediles. Los portavoces de la oposición, Manolo Gutiérrez (IPAL) y Juan Carlos Prieto (PSOE), esperan que el grupo gobernante no alcance los siete ediles una vez que se agoten sus posibilidades al correr la lista del PSOE, que fue la ganadora en las elección locales de 2019 con nueve ediles, encabezada por Murillo, que fue expulsada posteriormente del partido, pasando a formar el grupo no adscrito junto a los concejales fieles a sus postulados. Así, la oposición dimitiría en bloque y se disolvería la corporación al no sumar el grupo gobernante más de la mitad de ediles.

Dada la situación de extrema gravedad que atraviesa el municipio con una deuda de al menos quince millones de euros –el triple del presupuesto anual municipal–, y con los trabajadores sin cobrar –a algunos se le adeuda hasta doce nóminas–, los vecinos esperan algún movimiento para comenzar a revertir esta crisis económica-social y político-institucional.