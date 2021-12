En el pleno celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Alburquerque, solicitado por la oposición (IPAL y PSOE), se ha abordado eliminar el sueldo de la alcaldesa, Marisa Murillo, y el puesto de asesor-portavoz que ostenta el exalcalde Ángel Vadillo. Finalmente no ha prosperado esta propuesta de la oposición al tomar posesión del acta de concejala Ángela Estévez para formar parte del grupo gobernante y conseguir así el empate, cinco ediles frente a cinco de la oposición, decidiendo la votación el voto de calidad de la alcaldesa.

En el pleno se normalizó la situación de los miembros corporativos, con dos nuevas renuncias de la lista ganadora en las elecciones de 2019 con lo cual el grupo gobernante, no adscrito, agota la lista electoral con cinco miembros. Hay que recordar que la corporación municipal de Alburquerque la componen trece concejales y actualmente cuenta con diez ediles. Los portavoces de la oposición, Manolo Gutiérrez (IPAL) y Juan Carlos Prieto (PSOE), señalaron al término del pleno que ahora que el grupo gobernante no alcanza los siete ediles necesarios para ostentar la mayoría absoluta se presentan dos posibles escenarios "para que Alburquerque comience a revertir esta crisis económica-social y política-institucional". En el primer escenario se contempla la renuncia en bloque de los concejales de la oposición con lo que se disolvería la corporación al no sumar el grupo gobernante más de la mitad de los ediles , "como la ley exige". El segundo escenario planteado considera que el PSOE, ganador electoral con 9 concejales y partido que expulsó a Murillo por su mala gestión, asigne nuevos concejales, como le corresponde, para, junto a IPAL (cuatro ediles) obtener la mayoría absoluta.

Ambos portavoces señalaron que Murillo había ganado la batalla por mantener su sueldo y el puesto de asesor del exalcalde, Ángel Vadillo, "pero han perdido la guerra para mantenerse en la poltrona", dijo Gutiérrez.

Ahora habrá que esperar a que la alcaldesa convoque una sesión extraordinaria y urgente, como les pide la oposición, o al último jueves de enero (día 27), como es preceptivo, cuando se celebraría sesión ordinaria de pleno y, como todo indica, se incluya la renuncia de los concejales de la oposición para, que posteriormente se disuelva la corporación y una gestora de la Diputación de Badajoz tome las riendas del Consistorio hasta la celebración de nuevas elecciones locales.